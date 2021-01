Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como recuperar o controlo da minha conta do Facebook?

Bom dia Quando acedo à minha conta do Facebook, ele diz-me que a minha conta foi acedida por outro browser e tenho de redefinir a password. Isto tem acontecido repetidamente. Já estou a ficar farto desta brincadeira. O que posso fazer? Obrigado Miguel Garcia

Resposta:

Miguel,

É provável que a autenticação no Facebook esteja a ser conseguida por outra pessoa, mesmo com as mudanças de palavra-passe que tem feito.

A autenticação no Facebook pode ser concedida simplesmente a partir de um dispositivo autorizado com sessão iniciada, ou a partir de um dispositivo de recuperação, mesmo sem que a palavra-passe seja conhecida.

Assim, deve começar por terminar a sessão nos dispositivos que não reconhece. Utilizando o smartphone, faça os seguintes passos: Menu > Definições > Segurança e início de sessão > Onde tens sessão iniciada, clicar em Ver tudo. De modo a não existirem dúvidas, o mais sensato é premir o botão “Termina sessão de todas as sessões”, ao fundo da lista.

Depois, no sentido de reforçar a segurança, ative a autenticação de dois fatores, no mesmo menu referido acima. Adicionalmente, em Autenticação de dois fatores, Inícios de sessão autorizados, confirme que não existem dispositivos listados desconhecidos capazes de validar a autenticação, para que tenha pleno controlo da sua conta. Pode ainda configurar mais alguns parâmetros adicionais de segurança, basta explorar um pouco todas as opções.

Após toda a limpeza nas sessões e nas autorizações, não deverá voltar a ter problemas.

[Respondido por Hugo Cura]

Quero mandar nos vídeos no Edge, como faço?

Olá Pplware Gostava de saber como é que posso desativar a reprodução automática de vídeos no browser Microsoft Edge? Rafael Pimenta

Resposta:

Rafael,

De facto, essa funcionalidade do Edge é algo muito procurado por alguns utilizadores, no entanto, a verdade é que nem todos podem ter os mesmos gostos. Talvez fosse uma definição que merecesse ser explicitamente escolhida pelo utilizador, ou que pelo menos estivesse visível.

Bem, o que importa é que é possível desativar essa reprodução automática de vídeos, e é isso que passo a explicar. O procedimento é simples e semelhante ao que se pode fazer em browsers como o Google Chrome e o Firefox. Deve, assim, aceder ao menu de configuração Flags. Para isso, deve proceder da seguinte forma:

na barra de endereços, escrever edge://flags e premir Enter

na caixa de pesquisa, escrever autoplay, para que surja apenas a flag que lhe interessa

deverá surgir “Show block option in autoplay settings”, que deve definir para Enabled, e de seguida premir o botão Restart que aparecerá entretanto

Este foi o primeiro passo, para que possa aceder às definições de reprodução automática dos vídeos. Para finalizar, e assim que o Edge reiniciar, deverá aceder à definição de auto reprodução:

para aceder de forma mais rápida à definição pretendida, na barra de endereços só precisa escrever edge://settings/content/mediaAutoplay e premir Enter

na definição “Controlar a reprodução automática de áudio e vídeo em sites”, deverá escolher a opção Bloqueio

Feito

Daqui em diante, os vídeos deixaram de iniciar automaticamente a reprodução.

Pode ver todos estes passos explicados no artigo que deixamos abaixo:

[Respondido por Hugo Cura]

Como garantir que o meu tráfego sai de Portugal para a Internet?

Boa Tarde Caríssimos, Deixem-me começar por congratulá-los pelo fantástico website, que tanta companhia me tem feito (e seguramente a muitos outros) desde o início da pandemia. Relativamente à minha questão… Estou atualmente envolvido num processo de recrutamento para uma empresa americana, e apesar de ser uma posição remota, foi-me dada a indicação de que a plataforma de trabalho bloqueará o acesso à minha conta se o mesmo não for efetuado a partir de Portugal Continental. O grande problema é que, por razões pessoais, terei que passar os próximos meses fora do país. Contudo, esta é uma oportunidade bastante compensadora e que não gostaria mesmo de perder. Acham que a utilização de uma VPN (conectando a um server português a partir do estrangeiro) ajudaria a “contornar” esta situação? Ou existem outras metodologias que podem ser aplicadas pelo website do empregador e que localizem o acesso de outra forma que não pelo IP? Peço desde já desculpa pelo incómodo, mas infelizmente não tenho ninguém da área a quem recorrer. Muito obrigado pela ajuda. Cumps Bruno Arcos

Resposta:

Bruno,

Antes de mais um grande obrigado pelas palavras de apoio ao Pplware e a toda a sua equipa, nesta altura menos positiva para todos.

Depois, e antes de avançar com soluções, devemos alertar que é (relativamente) simples detetar se uma ligação está ou não a vir de uma VPN. Não é trivial, mas é possível de ser feita, ainda para mais nas soluções mais comuns.

Depois do alerta, ficam algumas possíveis soluções para o seu “problema. Sim, a solução mais simples e mais prática é mesmo a utilização de uma VPN, mas que recomendamos que seja bem cuidada ou que seja paga.

A opção de utilizar uma solução comercial é a mais simples, mas terá de garantir que a mesma tem a capacidade de fazer cursar o tráfego em servidores nacionais, de onde estes são encaminhados para a Internet.

Uma segunda opção é ter um servidor de VPN privado, mas num local que controle ou onde possa pedir que façam alguma manutenção.

Instalar uma solução de VPN num Raspberry Pi é simples e a sua manutenção também, mas obriga a ter uma ligação permanente e sempre disponível, em território nacional, seja na sua casa, seja na casa de um amigo.

Deixamos abaixo 3 soluções, testadas e avaliadas pelo Pplware, que poderá usar se optar por esta solução:

[Respondido por Pedro Simões]

Como aumentar a bateria do meu smartphone da Huawei?

Boa Tarde Pplware, tenho um Huawei y6s e a minha bateria está a gastar rápido o que posso fazer? Marcelo Sanches

Resposta:

Marcelo,

Uma vez que se trata de um smartphone recente, colocado no mercado em maio deste ano, não fará sentido considerar o possível desgaste na bateria e a consequente perda de eficiência. Considerando que não existe nenhum defeito com a bateria, não é tempo suficiente para que seja sentido desgaste.

O mais natural é que tenha aplicações que estão a consumir recursos em demasia, e por isso a bateria esgota-se rapidamente. A EMUI tem um mecanismo de gestão energética que é capaz de alertar o utilizador para a ocorrência de consumos fora do habitual. É provável que já esteja familiarizado com esta funcionalidade e que já tenha tentado perceber a origem do problema. Em todo o caso, é importante que dê atenção aos alertas que vai recebendo.

Depois, poderá aceder ao histórico de consumo energético, para perceber onde está a ser consumida a maior parte da energia. Para isso, vá a Definições > Bateria > Detalhes de consumo. Os detalhes aparecerão organizados por Hardware / Software. É aqui que deverá tentar aplicar um critério de correspondência com a sua utilização, ou seja, supondo que utiliza muito o Facebook e o YouTube, então deverão ser essas as aplicações com maior percentagem de consumo no Software.

Caso não sejam, então será fácil identificar a possível origem do problema, que será uma aplicação com o consumo elevado que, na realidade, não estará a ser utilizada com essa intensidade. Olhe também ao Hardware, para perceber se há algum recurso que se destaque indevidamente em termos de consumo.

No caso de não conseguir encontrar uma possível origem do problema, então as hipóteses reduzem-se, e a solução passará por fazer um restauro das definições de fábrica. Só dessa forma terá a garantia de que tudo está como esperado e devidamente otimizado, sem problemas que poderão ter sido originados num update de software ou algo semelhante.

[Respondido por Hugo Cura]

Que apps usar para recolher dados de saíde no smartphone?

Bom dia e desde já votos de bom ano de 2021 As App de saúde e fitness tornaram-se uma segunda natureza, há-as para todos os gostos e feitios. Balanças, bandas, smartwatches, tudo tem as suas aplicações ligadas ao smartphone via Bluetooth. Há a MI Fit, o Google Fit, o welltory o Samsung Health e por aí fora. E é aqui que há o problema de centralizar toda essa informação que provem de máquinas diferentes, de fabricantes diferentes, numa única entidade, principalmente para quem tem doenças tipo hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, etc. Que App recomenda o Pplware, para recolher, centralizar as informações das diversas fontes, e se possível, dar conselhos sobre o que fazer em termos de saúde? Bom ano Novo Joao Cortez

Resposta:

João,

A escolha da app de saúde está normalmente associada ao gadget que tem associado e a recolher informações do utilizador.

Tendencialmente cada marca tem a sua opção, que oferece e fornece o processamento dos dados que vão sendo fornecidos com a utilização desses dispositivos, seja uma smartband, um smartwatch ou outro qualquer.

Existe alguma integração, mas não é muito direta e não é sequer pretendida pelas marcas, que assim fidelizam o cliente.

Como resposta, recomendamos duas possíveis soluções. A primeira é ser “fiel” à app da marca do dispositivo. Aqui terá toda a informação recolhida e também conselhos importantes para melhorar a saúde e todos os elementos associados.

Caso não tenha um dispositivo, a escolha poderá/deverá recair na app Android Fit, que é a nativa do sistema da Google e que tem a capacidade de recolher dados diretamente do smartphone, ainda que estes sejam limitados.

[Respondido por Pedro Simões]

Como recuperar uma pen USB formatada no Android?

Viva, Comprei uma TV Box Mi e através desta formatei uma PEN. Acontece que a PEN agora não é reconhecida pelo PC. Como posso tornar a PEN novamente reconhecível pelo PC? Antecipadamente grato. Cumprimentos, Pedro Rosa

Resposta:

Pedro,

Aparentemente existe uma qualquer incompatibilidade entre o sistema de ficheiros da Mi Box e o PC, provavelmente com o Windows.

Assim, a forma mais simples de resolver o problema é formatando novamente a pen, garantindo que fica num formato acessível aos 2 equipamentos.

A forma de fazer a formatação é tão simples como carregar com o botão direito do rato e escolher a opção de formatar.

Deve escolher depois a opção restaurar predefinições do dispositivo e avançar com processo, que é simples e rápido.

No artigo abaixo, deixamos mais algumas opções que pode usar para contornar esse problema:

[Respondido por Pedro Simões]

