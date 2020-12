O Edge foi uma mudança muito importante e radical da Microsoft. Presente em quase todos os sistemas, mesmo os que não são tradicionais da gigante do software, consegue trazer uma experiência de utilização transversal.

Este browser começa já a ser a escolha de muitos, que precisam de o configurar para estar ao nível dos restantes. Uma das mudanças mais importantes é a definição para os vídeos e outros elementos multimédia. Nem todos os querem a reproduzir automaticamente e isso é simples de mudar.

Tornar o Edge mais ajustado ao utilizador

Tal como outros browsers criados com a mesma base, o Chromium, o Edge pode ser facilmente personalizado. Assim fica mais simples ativar ou desativar as opções que os utilizadores quer ou não usar, criando uma proposta adaptada e totalmente ao gosto do utilizador.

Algo a que nos habituámos e queremos, é ter o browser que incomoda o mínimo e que controla todos os elementos multimédia. O mais normal é os vídeos iniciarem a reprodução e o som elevado, o que ninguém quer ter e que gostamos de desligar logo.

Como os vídeos se comportam neste browser da Microsoft

Isso é possível no Edge e fácil de conseguir, com uma simples opção que este browser tem presente. Comecem por aceder às suas definições, bastando clicar nos 3 pontos que estão no topo da janela, e escolher esta opção perto do final do menu aberto.

Na lista de opções presente, do lado direito, devem escolher a que se chama Cookies e permissões de sites. Vão depois ter acesso a todas as opções e todos os sensores que o Edge tem disponível. Perto do final encontram a que procuram: Reprodução automática de conteúdos multimédia.

Simples de mudar pelos utilizadores

Ao abrirem encontram uma única opção, chamada Controlar a reprodução automática de áudio e vídeo em sites. Deverá estar com o valor Permitir e devem alterar para Limite. Assim, e com base no que definiram no passado, este comportamento irá mudar ou ser o esperado.

Esta é mais uma opção que devem alterar de imediato no Edge, para este ser mais adaptado ao utilizador. O browser da Microsoft tem conseguido ganhar o seu espaço e rapidamente ultrapassou propostas com o Firefox e outros, que estão há muitos anos no mercado.