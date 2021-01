Já é praticamente quase certo que a Samsung irá finalmente apresentar a sua nova linha Galaxy S21 daqui a poucos dias. As novidades esperadas já não são muitas, uma vez que este tem sido talvez um dos smartphones mais afetados pelos leaks e rumores.

Há agora mais uma informação, divulgada antes do tempo, que indica que o topo de gama da Samsung poderá não trazer slot para cartões microSD.

A Samsung poderá apresentar os novos Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra no próximo dia 14 de janeiro. E cada vez mais ganha força essa possibilidade até porque algumas fontes indicam que a empresa sul-coreana já começou a enviar os convites para o evento de lançamento.

Para além disso, a Samsung do Reino Unido também deixou um teaser no seu canal do YouTube com a indicação de que está para chegar um novo Galaxy.

Dos vários rumores e leaks que vão saindo, já são conhecidas praticamente todas as especificações, assim como o design que, recentemente, foi revelado em novas imagens reais.

Uma das curiosidades é que, afinal, o Samsung Galaxy S21 também poderá já não trazer carregador na caixa, seguindo a tendência lançada pela Apple. Mas parece que não é só isso que vai ficar de fora…

Samsung Galaxy S21 poderá não trazer slot para cartões microSD

Há agora mais um detalhe revelado e que poderá representar uma desvantagem ou um ponto em desfavor do próximo topo de gama da Samsung. De acordo com as informações recentes, a gama Galaxy S21 poderá não trazer slot para cartões microSD. Neste sentido, fica assim comprometida a possibilidade de expansão da capacidade de armazenamento do equipamento.

O rumor já havia sido lançado anteriormente, mas agora a informação também foi divulgada pelo conhecido leaker Roland Qundt, na rede social Twitter. Segundo a publicação, as especificações do Galaxy S21 não contam com a possibilidade de cartão microSD.

No entanto, alguns especialistas indicam que a decisão de retirar este componente poderá estar relacionada com uma maior oferta de capacidade de armazenamento interno por parte da marca.

Esta não seria a primeira vez que a Samsung toma esta decisão. A marca já o havia feito anteriormente com outros modelos, tais como alguns lançados em 2015, 2019 e 2020. E, de acordo com os dados, isso não afetou os resultados financeiros da empresa. Ou seja, não foi esse pormenor que demoveu as pessoas de comprarem os smartphones da marca.

Resta-nos assim aguardar pelo dia 14 para tirarmos a limpo todos estes rumores e ficar a conhecer, oficialmente, a gama Galaxy s21.