O Macintosh da Apple foi lançado há 42 anos

O tempo passa muito rápido e desde o dia em que Steve Jobs apresentou um icónico computador, já passaram 42 anos. Parabéns, Macintosh.

Foi a 24 de janeiro de 1984 que nasceu o Macintosh

Macintosh, ou Mac, é o nome dos computadores pessoais fabricados e comercializados pela Apple desde janeiro de 1984.

O nome deriva de McIntosh, um tipo de maçã apreciado por Jef Raskin. O Apple Macintosh foi o primeiro computador pessoal a popularizar a interface gráfica, na época um desenvolvimento revolucionário.

Na altura, este foi visto como a salvação da marca de Cupertino, San Francisco. A marca estava com muitas dificuldades em conseguir sobreviver à pressão da gigante IBM. Mas algo mudou.

Macintosh salvou a Apple em 1984?

O vídeo mostra a novidade que o Macintosh ia trazer aos utilizadores e ao mercado dos computadores, libertando-os da monotonia e falta de opções disponível à altura.

A analogia com o livro 1984 está muito bem conseguida, pois permite que seja feita uma comparação entre a sociedade que o livro retrata e a realidade que era o mercado existente em 1983/1984.

Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esta obra-prima da literatura aqui fica uma breve descrição do livro:

Mil Novecentos e Oitenta e Quatro (em inglês: Nineteen Eighty-Four) é um romance distópico clássico do autor inglês Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudónimo de George Orwell. Publicado em 8 de Junho de 1949, retrata o quotidiano de um regime político totalitário e repressivo no ano homónimo. No livro, Orwell mostra como uma sociedade oligárquica colectivista é capaz de reprimir qualquer um que se opuser a ela. A história narrada é a de Winston Smith, um homem com uma vida aparentemente insignificante, que recebe a tarefa de perpetuar a propaganda do regime através da falsificação de documentos públicos e da literatura a fim de que o governo sempre esteja correto no que faz. Smith fica cada vez mais desiludido com sua existência miserável e assim começa uma rebelião contra o sistema, o que o leva a ser preso e torturado."

Em jeito de complemento deixamos também o vídeo da Keynote feita por um Steve Jobs muito mais novo e com ideias um pouco diferentes das que tem hoje, mas com uma postura consistente com a que nos habituou.

Steve Jobs: IBM é uma empresa predadora

Estamos num tempo em que a Apple cimentou o seu poder na indústria dos computadores, com os seus chips Apple Silicon.

Além do seu desempenho nos mercados bolsistas, a empresa continua a ser uma influência para todo o mercado. Aliás, é curioso olharmos para trás na história e vermos os caminhos trilhados por empresas que nasceram em garagens e com pouco mais que (boas) ideias e muito empreendedorismo.

Intimamente ligada à história do início da Apple está a IBM. E é curiosa a forma como Steve Jobs descrevia a IBM como sendo uma empresa predadora, com o intuito de tirar do caminho todas as outras que lhe fazem frente e que lhe roubam espaço de mercado.

Quanto custava o Macintosh?

O Macintosh custava a partir de 2.495 dólares, o equivalente a mais de 7.000 dólares (cerca de 6.700 euros) atualmente.

Incluía um processador Motorola 68000 de 8 MHz emparelhado com 128 KB de RAM (atualizável para 512 KB), uma unidade de disquete de 3,5 polegadas de 400 KB, um ecrã CRT a preto e branco de 9 polegadas com uma resolução de 512 x 342 píxeis e duas portas de série para ligar periféricos como a impressora Apple ImageWriter ou modems externos.