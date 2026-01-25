PplWare Mobile

PJ interceta submarino do narcotráfico com toneladas de cocaína a 230 milhas dos Açores

· Notícias 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Diana says:
    25 de Janeiro de 2026 às 21:25

    Deixavam a entrega ser bem sucedida e viam logo para quem era. Polícia cada vez menos inteligente

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      25 de Janeiro de 2026 às 22:08

      Isto vai ter a redes de distribuição, redes de distribuição criam-se novas, os verdadeiros orquestradores não tocam na droga, seria preciso seguir redes de lavagem de dinheiro para conseguir chegar a eles

      Responder
    • Tiagoj1981 says:
      25 de Janeiro de 2026 às 22:49

      Sim, até porque é fácil seguir uma embarcação destas no meio do Atlântico, sem ser detetado.

      Responder
  2. Alberto Grijó says:
    25 de Janeiro de 2026 às 21:59

    A pj podia dar estas embarcações á marinha portuguesa. Provavelmente conseguiam transformar isto em algo util.

    Responder
  3. Factos says:
    25 de Janeiro de 2026 às 22:53

    Mais de metade seria para entregar aos maçons do governo.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube