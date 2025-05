IBM substituiu 8000 empregados por IA. Curiosamente, isto foi uma boa notícia

A IBM protagonizou uma das mais notórias vagas de despedimentos no setor tecnológico, impulsionada pela inteligência artificial (IA). Contudo, a narrativa tomou um rumo inesperado, com o desenvolvimento de software a ditar a necessidade de novas contratações.

O anúncio dos despedimentos

Recordemos que, em janeiro de 2023, a IBM juntou-se a um período conturbado para o setor tecnológico. Enquanto gigantes como a Google anunciavam a saída de 12.000 colaboradores e o Spotify se despedia de 600 trabalhadores, a IBM anunciava a paralisação das contratações e o despedimento de 7800 funcionários.

A justificação assentava na IA: a liderança da IBM indicou que a empresa planeava substituir certas funções por IA, estimando que cerca de 30% do seu quadro de pessoal poderia ser automatizado.

A IBM detalhou como a IA poderia substituir trabalhadores, mas não abordou inicialmente a necessidade de especialistas para desenvolver, implementar e gerir essas mesmas tecnologias. Arvind Krishna, Diretor Executivo da IBM, revelou ao The Wall Street Journal que, paradoxalmente, o número total de colaboradores aumentou após a vaga de despedimentos.

Apesar de termos realizado um trabalho imenso na IBM para alavancar a IA e a automatização em determinados fluxos de trabalho empresariais, o nosso emprego total, na verdade, aumentou.

Explicou Krishna. A empresa, que dispensou trabalhadores com a promessa de os substituir por IA, viu-se na necessidade de reforçar as suas equipas, nomeadamente com programadores e pessoal de vendas.

AskHR: a IA ao comando da gestão de RH da IBM

Há mais de três anos que a IBM deposita confiança no AskHR, uma solução de IA cujo desenvolvimento se iniciou em 2021. Esta ferramenta é atualmente utilizada para uma panóplia de processos ligados à gestão de Recursos Humanos, como o processamento salarial, a gestão de documentação dos colaboradores e a marcação de férias.

A tecnológica afirma ter automatizado 94% das tarefas de RH, o que resultou em ganhos de produtividade estimados em 3,5 mil milhões de dólares nos últimos anos, abrangendo mais de 70 áreas de negócio. Esta poupança substancial em RH, de acordo com a IBM, está a permitir o redirecionamento de investimentos para outros setores estratégicos.

A postura oficial da IBM relativamente à IA, detalhada no seu website, reflete uma estratégia "AI-First" que parece saída de um episódio de ficção científica, mas que espelha a realidade atual da IA no mercado de trabalho. A empresa descreve a evolução do AskHR:

À medida que o chatbot aprendia e se tornava mais inteligente, o nosso Net Promoter Score (NPS) começou a aumentar. Adicionámos mais funcionalidades, juntamente com a capacidade de realizar transações. O AskHR evoluiu para um assistente digital que permitia aos gestores transferir colaboradores para outro gestor ou iniciar o processo trimestral de promoções. Tudo era feito diretamente no AskHR com apenas alguns cliques.

Segundo a IBM, a automatização através da IA tornou os processos mais rápidos e eficazes, minimizando a necessidade de intervenção humana em tarefas de RH. A chave reside na evolução contínua do assistente, em testes desde 2017 e que, segundo a empresa, já está a substituir funções humanas.

