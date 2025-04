CATL lança nova marca de baterias de iões de sódio. Ficarão os carros elétricos mais baratos?

A CATL lançou, esta segunda-feira, uma nova marca para as suas baterias de iões de sódio, a Naxtra. Segundo a empresa chinesa, a produção em massa começará ainda este ano, em dezembro.

Em 2021, a CATL tornou-se a primeira grande fabricante de baterias para automóveis a lançar uma bateria de iões de sódio. Este material representava, na altura e ainda hoje, uma oportunidade para a indústria, por ser barato e abundante.

Além disso, segundo especialistas citados pela Reuters, a química do sódio tem o potencial de reduzir os riscos de incêndio em carros elétricos.

Naxtra estreia-se com uma bateria de 175 watts-hora por quilograma

Conforme avançado, a primeira produção sob a marca Naxtra da CATL será de uma nova bateria de iões de sódio com uma densidade de energia de 175 watts-hora por quilograma, quase equivalente às baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP), comummente utilizadas, hoje em dia, em veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia na rede.

As baterias de iões de sódio podem ter uma vantagem de custo, comparativamente às mais populares de hoje em dia, à medida que a tecnologia e a cadeia de fornecimento forem evoluindo, de acordo com Ouyang Chuying, copresidente de Investigação & Desenvolvimento da CATL.

Aliás, o fundador da empresa chinesa, Robin Zeng, acredita que as baterias de iões de sódio podem substituir até metade do mercado de baterias LFP - que a CATL domina, atualmente.

CATL tem outras cartas na manga!

Além da Naxtra, a CATL lançou ainda a segunda geração da sua bateria de carregamento rápido Shenxing. Segundo a empresa, esta pode oferecer uma autonomia de 520 km com um carregamento de cinco minutos e atingir 80% de carga a partir de 0% em 15 minutos (em tempo frio).

Segundo o diretor de Tecnologia da CATL, Gao Huan, mais de 67 novos modelos de veículos elétricos serão equipados com a bateria Shenxing já este ano, sem especificar, contudo, quantos serão equipados com a versão de primeira ou segunda geração.

O diretor de Tecnologia revelou ainda que, atualmente, circulam nas estradas mais de 18,32 milhões de automóveis equipados com baterias assinadas pela CATL.

Em termos financeiros, no mês passado, a CATL relatou um crescimento de 15% no lucro líquido de 2024, o ritmo mais lento em seis anos. Isto, devido à guerra de preços prolongada no mercado de veículos elétricos da China, que terá pressionado a empresa, segundo a agência de notícias.

