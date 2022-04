Kiboo – Balança de Cozinha da Prozis que não precisa de pilhas

Quando se fala em objetos para a casa, o que não faltam nos dias de hoje são "gadgets tecnológicos" para os mais diversos efeitos. Para a cozinha existem balanças, liquidificadoras, fritadeiras, máquina de pipocas, etc, que possuem a sua parte smart.

Hoje vamos conhecer a balança de cozinha Kiboo, que se destaca pelo facto de não precisar de pilhas.

Precisa de uma balança de cozinha que seja funcional e precisa, que caiba em qualquer lugar e até que dê um melhor aspeto de inovação à sua cozinha? Então tem de conhecer a Kiboo da Prozis, que é alimentada por energia cinética e que tem uma aparência de bambu verdadeiro. No que diz respeito à energia, o utilizador apenas tem de movimentar a zona branca para que seja gerada energia.

Além disso, esta balança tem uma base magnética, podendo ser fixada, por exemplo, no frigorífico. De referir também que a Kiboo mede em gramas e onças, bem como em mililitros para água ou leite.

Com uma capacidade máxima de 5 kg e uma resolução de 1 g, a Kiboo está pronta para qualquer desafio na cozinha.

Relativamente às características desta balança, destaque para o design dobrável que ocupa pouco espaço, a base magnética para poderes colocá-la na porta do frigorífico, a plataforma de bambu decorativa é alimentada a energia cinética - sem pilha/bateria e tem alta capacidade e alta precisão.

Principais especificações da Balança de Cozinha Kiboo

Capacidade: 5 kg

Resolução: 1 g / 0,05 oz. / 1 mL

Unidades de medição: g, oz., mL (água / leite)

Dimensões: 127 × 118 × 36 mm

Peso: 195 g

Aproveite o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta balança de Cozinha da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Aproveitem as ofertas.