Sony Playstation revela campanhas promocionais em curso

A Sony Playstation revelou recentemente algumas campanhas promocionais em curso e, cujas ofertas, se podem vir a revelar bastante interessantes para os jogadores.

Adicionalmente, também Gran turismo 7 recebeu novidades. Venham conhecê-las todas, aqui no Pplware.

Campanha “Semana de Ouro”

Até ao próximo dia 11 de maio, encontra-se no ar a Campanha “Semana de Ouro”, na qual jogos como Shadow of the Colossus, DRAGON BALL FIGHTERZ, Monster Hunter World: Iceborne ou Lost Judgment podem ser encontrados, entre outros, com valores de promoção.

A lista dos principais destaques é a seguinte:

Bloodborne: Game of the Year Edition: 17,49€

DRAGON BALL FIGHTERZ: 9,79€

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition: 25,99€

Guilty Gear -Strive- Deluxe Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 63,74€

Lost Judgment (Playstation 5 e Playstation 4): 29,99€

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience: 3,99€

Monster Hunter World: Iceborne: 20,09€

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition: 9,49€

NieR Replicant ver.1.22474487139…: 29,99€

Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition: 31,49€

Resident Evil Village Deluxe Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 39,99€

SCARLET NEXUS Deluxe Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 33,59€

Shadow of the Colossus: 19,99€

Campanha “Jogos por menos de 20€”

Entretanto, uma outra campanha que se encontra ativa corresponde ao regresso da Campanha “Jogos por menos de 20€”.

Vários são os jogos de valor que se encontram com valores promocionais de menos de 20€ e que podem ser adquiridos de agora e até ao próximo dia 11 de maio.

Segue de seguida a lista dos principais destaques:

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 9,99€

The Crew 2 Special Edition: 11,99€

DOOM Eternal Standard Edition: 19,99€

Assassin's Creed IV Black Flag: 5,99€

Assetto Corsa: 5,99€

Bloodstained: Ritual of the Night: 15,99€

Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition: 19,59€

Call of Duty: Ghosts Edição Gold: 19,59€

Death's Door: 13,99€

Devil May Cry 5 + Vergil: 14,99€

Devil May Cry 5 Special Edition: 19,99€

Dragon Age: Inquisition – Edição Jogo do Ano: 5,99€

Far Cry 5: 13,99€

Hunt: Showdown: 13,99€

Immortals Fenyx Rising (Playstation 5 e Playstation 4): 19,59€

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition: 9,99€

LEGO Marvel Super Heroes 2: 11,99€

LEGO The Hobbit: 11,99€

Middle-earth: Shadow of War: 11,99€

MX vs ATV All Out: 8,99€

Need for Speed Heat Edição Deluxe: 15,99€

Sleeping Dogs Definitive Edition: 4,49€

Sniper Elite 4: 10,49€

STAR WARS Battlefront II: 4,99€

The Order: 1886: 15,99€

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 13,99€

Tom Clancy's The Division Gold Edition: 12,49€

Train Sim World 2: 4,49€

UFC 4 Deluxe Edition: 15,99€

Gran Turismo 7

Entretanto e ainda no universo Sony Playstation, uma outra novidade foi recentemente revelada.

Segundo a Sony, já se encontra disponível a primeira atualização de conteúdo gratuita para o fantástico Gran Turismo 7, que o Pplware teve oportunidade de experimentar (ver aqui).

A atualização 1.13 para o Gran Turismo 7 está já disponível, de forma gratuita, para todos os jogadores e inclui a chegada de novos veículos japoneses (o Subaru BRZ GT300, o Subaru BRZ S e o Suzuki Cappuccino), assim como uma nova configuração de 24 horas para o mítico circuito Spa-Francorchamps.

Esta atualização trouxe também novidades para o Modo Scapes do jogo, que recebeu alguns locais novos. Venham ver o vídeo ilustrativo: