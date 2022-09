Edição rara de 100€ de The Last of Us Parte I chega em condições miseráveis aos utilizadores

Se é um fã do segmento dos videojogos, certamente que acompanha as novidades que vão chegando ao mercado e as outras tantas sobre o que está também para chegar. E recentemente vários fãs deliraram com a recente chegada do popular jogo The Last of Us - Parte 1 à PlayStation da Sony.

No entanto essa mesma chegada está a deixar vários utilizadores tristes e angustiados. Isto acontece porque a edição rara do jogo, que custa 100 euros, chegou a casa dos compradores num estado completamente miserável.

Edições raras de The Last of Us Parte 1 chegam em mau estado

Quando compramos algum produto online, esperamos que este chegue em condições à nossa casa. E muito mais quando esse mesmo produto tem um custo elevado. Mas não foi isso que aconteceu a vários utilizadores que compraram uma versão rara do jogo The Last of Us Parte 1.

O jogo, também conhecido como The Last of Us Remake, chegou no passado dia 2 de setembro oficialmente para a PlayStation. E foi também lançada uma edição rara designada Firefly, que ficou apenas disponível para o mercado norte-americano e cujas unidades esgotaram em segundos nas duas vezes em que foram colocadas para venda.

Vários jogadores mais fanáticos pelo jogo, adquiriram essa mesma versão rara através do site da própria PlayStation, pelo preço de 100 dólares, que atualmente é igualmente 100 euros, embora no eBay, por exemplo, se encontrem cópias que chegam aos 600 euros. Mas muitos dos compradores ficaram completamente desiludidos e desgostosos quando receberam a encomenda em sua casa, uma vez que o jogo chegou em condições miseráveis. E para comprovar essa situação, muitos dos lesados partilharam imagens através das redes sociais.

Como podemos ver pelas imagens, as caixas de The Last of Us Parte 1 Firefly chegaram danificadas e nota-se um claro descuido na embalagem e no envio do jogo a quem o comprou. Não houve também uma proteção extra da caixa, para que nada acontecesse no transporte do produto, algo que deve aconteceu num jogo raro de 100 euros.

E como se não bastasse, não será possível efetuar troca do produto, uma vez que não existem mais unidades disponíveis.