iPhone 14 receberá uma grande atualização na câmara frontal

A Apple ao longo dos anos tem equipado os seus iPhones com câmaras que se têm aproximado às melhores do mercado, ainda que esta realidade não se tem aplicado à câmara frontal. No entanto, uma das maiores atualizações de sempre neste componente poderá chegar com o iPhone 14.

As informações só se confirmarão oficialmente à data do lançamento, em setembro, mas há já "fugas" no canal de fornecimento.

iPhone 14 poderá ter uma câmara selfies muito melhor

No início deste ano, vários relatórios sugeriram que a Apple está a trabalhar em grandes atualizações para a câmara frontal do iPhone 14. Agora o analista Ming-Chi Kuo corroborou esses rumores com novos detalhes sobre os fornecedores que a Apple escolheu para os componentes da câmara selfie, os quais irão obter a sua maior atualização de sempre com o iPhone 14.

Tal como partilhado pelo analista num post no seu blogue e também no Twitter, a Apple definiu agora os seus fornecedores para a nova câmara virada para a frente do iPhone 14.

Quem são os fornecedores para o novo componente do iPhone?

A aposta no salto qualitativo desta câmara pode ser percebido pelos fornecedores escolhidos e pelo que oferecem a este módulo de fotografia. Conforme foi partilhado, alguns deles já são parceiros da Apple, tais como a Sony - que continuará a fornecer os sensores da câmara para o novo iPhone.

As lentes serão fornecidas por Genius e Largan, enquanto que o novo módulo de focagem vem das Alps e Luxshare.

Contudo, no que diz respeito ao módulo de câmara frontal, a Apple terá como parceiros a Cowell e, pela primeira vez, a empresa sul-coreana LG Innotek. A parceria entre a Apple e a LG Innotek já tinha sido relatada no mês passado, após a empresa com sede em Cupertino ter excluído componentes de fabricantes de câmaras chinesas devido a questões de qualidade.

Com base no relatório do analista Kuo, o iPhone 14 representará a maior atualização de câmaras de smartphone da Apple em anos. O analista prevê que a nova câmara terá autofoco, o que deverá resultar numa qualidade significativamente melhor para captar fotos e vídeos em comparação com a atual câmara de foco fixo.

Outras atualizações incluem uma lente de seis partes, em comparação com a lente de cinco partes existente. Espera-se também que a câmara frontal do iPhone 14 tenha uma abertura maior f/1,9. Para comparação, a câmara frontal do iPhone permanecerá praticamente a mesma desde o iPhone 11, quando a Apple introduziu uma nova lente de 12 megapíxeis com abertura f/2,2.