Fábricas da Coreia do Sul estão a trocar os humanos por robôs

Se antes era uma ideia futurista, agora é uma realidade, e já é comum ver robôs a desempenhar as tarefas que outrora pertenciam a pessoas. No seguimento dessa modernização dos processos, motivada neste caso por uma nova lei, as fábricas sul-coreanas estão a substituir os seres humanos por robôs.

O objetivo do governo passa por garantir uma maior proteção dos trabalhadores.

Em janeiro deste ano, entrou em vigor, na Coreia do Sul, uma lei chamada Serious Disasters Punishment Act. Esta dita que, caso os trabalhadores morram ou sofram ferimentos graves durante o desempenho das suas funções, o CEO ou outros membros da direção da entidade empregadora podem ser multados por eles. No limite, os funcionários podem conseguir que esses superiores sejam presos.

Conforme adiantou o Rest of the World, a chegada deste novo regulamento motivou o investimento em robôs, uma vez que as empresas começaram a procurar alternativas que não implicassem a contratação de pessoas.

As empresas estão a mover-se para reduzir o trabalho humano. Há também hesitação em saltar para quaisquer projetos de alto risco.

Revelou Jung Jin-woo, uma professora da Seoul National University of Science & Technology, que estuda segurança no trabalho.

A corroborar o que foi dito pela professora, Kim Yong-rae, CEO da Speefox, a maior fabricante de condensadores da Coreia do Sul, explicou que o país sempre procurou formas de se manter à frente, e que a “automatização é o próximo passo nesse processo”. Além disso, referiu que a “lei é um grande problema nos negócios neste momento”, mas que, apesar disso, as fábricas já estavam a automatizar os seus processos e, por isso, estavam prontas.

De bestial a besta

Inicialmente, a lei introduzida pela Coreia do Sul foi vista como um grande passo no caminho que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Contudo, as empresas, maioritariamente fabricantes e empresas de construção, argumentam que criminalizar os líderes dos negócios por práticas no terreno é injusto e que a lei é demasiado vaga, resultando em incerteza.

O que é mais importante do que adquirir novo equipamento é que as empresas reconheçam a importância de garantir a segurança, para prevenir acidentes industriais e assim estabelecer e implementar um sistema de gestão de segurança e saúde. É uma responsabilidade fundamental do Estado proteger as preciosas vidas e segurança das pessoas trabalhadoras.

Disse o ministro do Emprego e Trabalho.

Apesar de ser tecnologicamente avançada, a falta de segurança nas fábricas é uma questão que atormenta a Coreia do Sul. Por isso, o governo decidiu intervir e tentar mudar essa realidade.

