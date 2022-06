Smartphone for Snapdragon Insiders – o pior exemplo em termos de atualizações

A Qualcomm e a ASUS juntaram-se no ano passado para colocar no mercado o primeiro smartphone Snapdragon. O modelo em questão foi lançado sem um nome específico, sendo ele apenas um "smartphone para Snapdragon Insiders desenhado pela ASUS". Tal como descrito, este pretende ser um smartphone destinado à comunidade de Insiders da marca.

Sendo este um modelo para entusiastas seria de esperar que pelo menos atualizações de segurança fossem lançadas com regularidade... mas ao que parece este smartphone de 1500 dólares não é prioridade nem para a Qualcomm nem para a ASUS.

O Smartphone for Snapdragon Insiders não recebe nenhuma nova atualização de recursos desde março. Mas pior que isso é o facto de, desde janeiro, não receber qualquer atualização de segurança.

Este smartphone desenvolvido em parceria entre a ASUS e a Qualcomm está enquadrado na gama de topo, com um preço que bate nos 1500 dólares e está há 6 meses sem receber estas importantes atualizações.

Aquando do lançamento, a Qualcomm prometeu que o smartphone iria receber "4 anos de atualizações regulares de segurança", mas a fabricante de chips já está com seis meses de atraso, tendo o seu lançamento ocorrido há um ano.

Olhando para a página de software da ASUS, é possível ver que o Smartphone for Snapdragon Insiders teve uma nova atualização de software aproximadamente todos os meses entre agosto e janeiro. A última atualização veio em março e, embora o changelog mencione “patch de segurança do Android atualizado”, não houve alteração no nível do patch de segurança, de acordo com informação partilhada no Reddit.

Além deste problema, há outro a destacar. O smartphone foi anunciado a poucos meses do lançamento oficial do Android 12, pelo que veio para o mercado com Android 11... e assim permanece até ao momento, sem expectativas para que venha a receber alguma vez a mais recente versão, que em breve também será atualizada.

Recorde-se que este modelo foi lançado como um espelho do modelo da ASUS o ROG Phone 5 Ultimate, que estaria a um preço 200 € abaixo desta versão da Qualcomm e que tem vindo a ser devidamente atualizado.