Boston Dynamics anunciou o novo robô humanoide. O novo Atlas é Incrivel

A Boston Dynamics reformou o velho Atlas hidráulico. O novo robô apareceu agora elétrico e com um porte incrível. Este modelo, que dá um ar revolucionário ao humanoide, apresenta um design aprimorado, maior força e amplitude de movimentos superiores aos humanos. Sim, leu bem!

Boston Dynamics reformou o "velho" Atlas

O robô Atlas, da Boston Dynamics, tem-nos impressionado com as suas acrobacias e outras travessuras ao longo da última década, mas a empresa acaba de anunciar que vai retirar o robô bípede.

O Atlas despertou a nossa imaginação, inspirou as próximas gerações de fazedores de robôs, ultrapassou barreiras técnicas no terreno. Agora é altura de o nosso robô hidráulico Atlas se descontrair e relaxar.

Afirmou a Boston Dynamics nos comentários que acompanham um vídeo do YouTube que celebra a engenhoca.

O vídeo ilustra até onde a equipa da Boston Dynamics chegou com o Atlas, através de muitas imagens que mostram o robô a dar uma cambalhota durante vários testes em terrenos difíceis e a tentar saltar entre plataformas.

Ao longo dos anos, acompanhamos o enorme desenvolvimento conseguido pela talentosa equipa. O Atlas hidráulico é incrivelmente ágil, capaz de reproduzir o movimento humano com uma precisão espantosa. De facto, conseguia fazer muitas coisas que os humanos comuns não conseguem, incluindo cambalhotas e parkour. Movimentos de dança divertidos também faziam parte do seu repertório.

Não se sabe ao certo porque é que a Boston Dynamics retirou o Atlas. Apesar de vídeos anteriores indicarem que a empresa estava a considerar comercializar o Atlas para trabalhar em locais como armazéns, as coisas claramente não funcionaram da mesma forma como no outro robô da Boston Dynamics, o Spot, semelhante a um cão.

Aparentemente, a equipa sentiu que o Atlas tinha atingido o seu potencial, embora os engenheiros que trabalharam no projeto tenham aprendido muito que pode ser transportado para futuros empreendimentos.

Vem aí um novo robô, uma evolução "quase assustadora"

A Boston Dynamics acaba de apresentar um novo robot humanoide Atlas, que substitui o lendário Atlas hidráulico e, este sim, destina-se a ser um produto comercial. Esta é uma grande notícia da empresa que passou a última década a construir os humanoides mais dinâmicos que o mundo já viu.

No vídeo divulgado pela empresa, o robô humanoide mostra algumas das suas capacidades, como a de rodar a cabeça em 180.º, ou girar sobre o seu tronco de igual medida. Agora, o visual está muito mais parecido ao de uma pessoa, com a substituição das pernas arqueadas e da armadura do original, bem como a retirada dos cabos expostos.

Outro destaque é o andar do novo Atlas elétrico com o seu ritmo rápido, embora os passos ainda estejam irregulares, o que não necessariamente é um problema. Segundo a Boston Dynamics, este robô foi projetado “para se mover da maneira mais eficiente possível para completar uma tarefa, em vez de ser restringido por uma amplitude de movimento humana”.

Uma das questões mais colocadas diz respeito à disponibilidade. Segundo a Boston Dynamics, a nova geração continua a passar por melhoramentos e os testes devem começar a partir de 2025. A primeira instalação industrial a contar com a máquina aprimorada será a da Hyundai, já que a gigante sul-coreana é a atual proprietária da Boston Dynamics.