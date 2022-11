Hyundai & Boston Dynamics: o futuro da mobilidade e o papel da robótica

Hoje, a Boston Dynamics, empresa de robótica responsável por um dos mais populares robôs, o Spot, pertence ao grupo Hyundai. A fabricante automóvel tem vindo a inovar em muitas frentes e um dos seus objetivos passa pelo "progresso para a humanidade", com a robótica como pilar.

A evolução deste e dos outros robôs tem sido enorme e a sua utilidade tem sido crescente no próprio futuro da mobilidade.

Apesar do progresso significativo na última década, a robótica é um campo tecnicamente difícil, e que precisa de muito financiamento. Dito isto, os robôs já estão a ajudar os humanos nos bastidores, na realização de tarefas perigosas e monótonas em fábricas, por exemplo. Mas há algo além disso. Também já permitem aos humanos explorar ambientes anteriormente inacessíveis, dos oceanos profundos ao espaço profundo.

Hoje, a robótica tem o potencial de melhorar muito a qualidade das nossas vidas no trabalho, em casa e nos jogos, fornecendo suporte para todo o tipo de tarefas.

A fusão entre a Hyundai e a Boston Dynamics tem permitido fundir e expandir o futuro conceito de mobilidade, incluindo carros autónomos, logística e Mobilidade Aérea Urbana.

Neste contexto, a empresa mostra a sua visão de “Progress for Humanity” apresentando uma nova era de robôs para o mundo. Uma era em que os robôs são companheiros divertidos, capazes e visíveis para a humanidade, que tem como objetivo levar os serviços de mobilidade da Hyundai a novos patamares.

Da arte, à ciência

Estes robôs têm vindo a fazer parte de inúmeros projetos, nas mais variadas áreas. Um dos exemplos mostra que, em parceria com os artistas Moon Kyungwon e Jeon Joonho, a Hyundai equipou o Spot com um dispositivo de monitorização de carbono para recolher e visualizar dados de uma forma nunca antes vista. Mas este é apenas um dos projetos.

A mobilidade do Spot, combinada com a sua plataforma aberta para deteção e manipulação, oferece a flexibilidade necessária para áreas como investigação e educação.

Com funcionalidades prontas para utilização, o Spot pode lidar com a sua própria mobilidade, autonomia e navegação, enquanto os investigadores e programadores aumentam as potencialidades do robô em áreas específicas de inovação direcionadas para cada um deles.

A Hyundai garante que o futuro passará pela coexistência entre a humanidade e os robôs, e que isso "está mais próximo do que se imagina". Em breve, o Spot poderá tornar-se, por exemplo, num assistente para deficientes visuais e os robôs poderão mesmo vir a ser amigos com quem partilhamos momentos das nossas vidas.