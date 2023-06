Inacreditável! Extraída a maior e mais pesada pedra do rim

A área da medicina tem tido avanços muito significativos nos últimos anos. Muito pelo suporte da tecnologia, mas também da forte investigação. Sabia que também na área da medicina se batem Recorde do Guiness? Saiba o que aconteceu.

Pedra no Rim tinha 13,372 centímetros de comprimento e 801g

A revelação foi feita pelos médicos do exército do Sri Lanka que dizem ter extraído a maior e também a mais pesada pedra do rim. Tudo aconteceu no passado dia 1 de junho, tendo a intervenção ficado marcada já na história. Segundo o que foi referido pelo exército do Sri Lanka, foi removido um cálculo com 13,372 centímetros de comprimento e 801 gramas.

Revela a SIC que o anterior recorde da pedra mais comprida era de 13 centímetros e mantinha-se imbatível desde 2004. Já ao nível do peso, nenhum cálculo renal anteriormente retirado tinha ultrapassado 620 gramas.

Segundo a liteeratura nesta área, o tamanho médio de um rim adulto varia entre os 10 e os 13 centímetros. Relativamente ao peso ronda os 120 a 180 gramas. A formação dos cálculos está normalmente associada com a aglomeração de cristais existentes na urina. Em média, aproximadamente uma em cada 100 pessoas desenvolve pedras nos rins ao longo da vida.