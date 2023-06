Proxima Centauri b é o planeta que está no horizonte de Elon Musk

Elon Musk quando comenta algo é porque tem algum interesse estratégico. No passado domingo, o multimilionário dono da SpaceX twittou que o planeta mais próximo da Terra fora do Sistema Solar, o Proxima Centauri b, estava aqui ao lado. O homem que quer colonizar Marte já pensa noutro destino?

Elon Musk já olha para o próximo planeta para conquistar

Elon Musk é um sonhador que aposta tudo para concretizar os seus mais ambiciosos planos. Os exemplos são bem conhecidos. Contudo, ter o humano como multiplanetário, é seguramente o seu maior objetivo de vida. Conhecemos as suas ideias para a colonização de Marte. Os desenvolvimentos na nave para lá chegarmos também são alvo de muita curiosidade e é um dos impulsionadores da construção de uma base lunar, como ponto intermédio da exploração espacial.

No domingo, no seu Twitter, Elon Musk escreveu “Praticamente ao lado” sobre o planeta.

Estes temas ecoam por todo o mundo e tornam o tema mais interessante. Naturalmente surgiram as dúvidas sobre se conseguirá a humanidade dar o salto até a este exoplaneta "aqui ao lado".

Próxima Centauri b pode ser a nossa nova Terra?

Próxima Centauri b é um exoplaneta que orbita a estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso sistema solar, localizada a aproximadamente 4,24 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Centauro.

O planeta Próxima Centauri b foi descoberto em 2016 através de observações astronómicas e é considerado um planeta rochoso com uma massa similar à da Terra. Está localizado na chamada "zona habitável" da sua estrela, o que significa que pode ter condições favoráveis para a existência de água líquida na superfície, um fator importante na procura por vida como a conhecemos.

No entanto, devido à sua proximidade com a sua estrela, Próxima Centauri b está sujeito a algumas condições desafiadoras. A estrela Próxima Centauri é uma anã vermelha, que é menor e mais fria que o nosso Sol. Como resultado, Próxima Centauri b está mais próximo da estrela do que a Terra está do Sol, completando uma órbita em apenas 11,2 dias terrestres.

A proximidade com a estrela significa que Próxima Centauri b provavelmente está sujeito a intensas radiações e variações extremas de temperatura. Além disso, como a estrela Próxima Centauri é conhecida por sua atividade estelar, incluindo erupções estelares, a presença de uma atmosfera protetora para o planeta torna-se ainda mais crucial para sustentar a vida.

Longe da Terra, mas perto da ambição de Musk

Devido à sua localização distante, a caracterização detalhada de Próxima Centauri b é um desafio para a astronomia atual. No entanto, a descoberta deste exoplaneta tem estimulado a pesquisa e o interesse na procura por exoplanetas potencialmente habitáveis e na possibilidade de vida além do nosso sistema solar.

Mesmo parecendo perto em anos luz, 4,2 anos-luz é aproximadamente igual a 39,663 biliões de quilómetros. Impossível para a tecnologia atual, mas desejável para um futuro não muito distantes, espera-se.

Possivelmente Elon Musk olha para este planeta como um local onde as perguntas são muito mais que as resposta, onde existe uma centelha de esperança de poder ter condições para a humanidade daqui a uns séculos chamar de nova casa, para já é apenas isso.

