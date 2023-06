A mais pequena Power Station BLUETTI AC60&B80 já está disponível para venda

A BLUETTI anunciou recentemente o lançamento do mais pequeno gerador de energia limpa na Europa e agora o produto BLUETTI AC60&B80 já está disponível para compra, com possibilidade de expansão de armazenamento e ainda 6 anos de garantia dados pelo fabricante.

Embora existam muitas Power Stations de todos os tamanhos disponíveis no mercado, os consumidores deparam-se habitualmente com dois problemas: ou têm enorme capacidade e são demasiado grandes para transportar; ou são pequenas e de fácil transporte, mas a capacidade é mais limitada. A BLUETTI quis trazer a resposta para quem procura um gerador de pequenas dimensões, mas capaz de suportar as principais exigências de energia em caso de quebras de energia em casa ou para ter energia em qualquer lugar.

Então, o que é que o gerador solar BLUETTI AC60&B80 tem para oferecer?

O BLUETTI AC60 é um gerador solar de 9,1kg com um inversor de 600W e uma bateria LiFePO4 de 403Wh que pode ser complementada com o B80 para aumentar a sua capacidade. Equipado com 7 tomadas diferentes, o AC60 pode carregar vários dispositivos, conseguindo alimentar até mesmo os de 1200W com o seu modo Power Lifting.

A sua estrutura interna é significativamente atualizada face a versões anteriores: os seus circuitos são isolados das saídas de ventilação. E o AC60 é classificado com IP65 para proteção contra água e poeira devido aos materiais externos, tornando-o uma fonte de energia perfeita para atividades ao ar livre, como overlanding, camping e muito mais.

O AC60 suporta quatro métodos de carregamento: carreamento AC, carro, solar e gerador de carregamento. Com um carregamento AC Turbo de 600W, leva apenas 40 minutos para recarregar o AC60 de 0 a 80%. A unidade opera silenciosamente a 45dB ou abaixo de 40dB no modo de carregamento silencioso, perfeito para uso em espaços confinados, como uma sala ou tenda, ou para ambientes junto à natureza, de forma a não perturbar o som envolvente.

Apresentando o modo ECO avançado, o AC60 desliga automaticamente se nenhuma carga estiver ligada. Com alguns cliques na app BLUETTI, as saídas AC e DC podem ser ajustadas separadamente para 10-30W e 5-20W para pequenas cargas, reduzindo efetivamente o autoconsumo durante o trabalho. Além disso, tem perda de stand-by ultrabaixa quando não está em uso.

O AC60 é de alta tecnologia e fácil de usar, com um ecrã LCD a cores intuitivo que mostra o estado da bateria, o tempo restante de carga/descarga e outras informações úteis. A app BLUETTI oferece monitorização e controlo em tempo real de qualquer lugar para uma gestão contínua.

Bateria BLUETTI B80

Projetada para complementar o AC60, a B80 de 9,88 kg usa as mesmas células LiFePO4 confiáveis, a bateria de armazenamento de energia mais estável e segura que oferece mais de 3.000 ciclos. Dois B80s, 806Wh cada, podem expandir a capacidade do AC60 até um máximo de 2.015Wh. O B80 pode funcionar como uma fonte de energia DC autónoma com três portas DC: USB-A, USB-C e uma tomada de carro ou como um banco de energia para outros geradores solares BLUETTI como EB3A, EB70 e AC180.

Tão confiável e seguro quanto o AC60, o B80 vem com um avançado sistema de gestão de bateria (BMS) para garantir a máxima eficiência e evitar sobretensão, sobreaquecimento, curto-circuito e outros problemas de segurança. Além disso, uma garantia de 6 anos líder do setor oferece mais facilidade para uso sem preocupações.

Compacto, mas poderoso. O AC60 e o B80 são compactos em 290 mm x 205 mm x 234 mm, aproximadamente o mesmo tamanho de uma caixa de sapatos. A alça dobrável ergonómica foi projetada para facilitar o transporte.

Preço e disponibilidade

A Power Station BLUETTI AC60 está disponível a partir de hoje, dia 15 de junho, por um preço de lançamento de 699 €, até 30 de junho. O conjunto de Power Station e bateria extra BLUETTI AC60&B80 podem ser encontrados a 1398 €.

BLUETTI AC60