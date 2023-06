Anúncios direcionados da Google: como personalizar ou desativar

A publicidade é o grande negócio da internet e todos os dias somos bombardeados com anúncios, muitos deles que respondem às necessidades imediatas que temos e que acabámos de comentar com alguém na mesa do café, ou com base nas nossas preferências e informações pessoais. A Google tem uma área que lhe permite gerir e, quem sabe, até desativar, os anúncios personalizados.

A Google tem sobre qualquer um de nós mais informação recolhida do que aquela que imaginamos e gostaríamos. Para a publicidade que recebemos diariamente, seja num qualquer site, seja nos serviços da própria Google, muita dela é direcionada às nossas preferências ou pesquisas imediatas. Mas estes parâmetros podem ser rapidamente geridos.

Ativar ou desativar?

É n'O meu centro de anúncios que a empresa tem todas as opções para controlar os anúncios da Google que lhe chegam. Este centro de anúncios pode ser acedido através da versão mobile ou desktop, com todas as opções disponíveis.

Em primeiro lugar terá desde logo a informação se está a receber ou não anúncios personalizados e aí desde logo definir se quer ter a opção ativada ou desativada.

Nessa página ficará também a saber quais os tópicos de anúncios que lhe estão a ser direcionados recentemente, bem como as marcas e até terá a informação disponível sobre os anúncios recentes que lhe chegaram.

Como afunilar ainda mais a publicidade direcionada

Em cada um desses tópicos, existe um sinal de mais (+) e de menos (-). Ao clicar nestes sinais estará a dizer ao Google o tipo de publicidade que quer receber com maior frequência ou menor.

Continuando a personalização, poderá ainda ir até à secção Customizar anúncios. Poderá ser feita esta personalização por tópicos, marcas e ainda limitar os anúncios sobre tópicos que lhe podem ser mais sensíveis, como bebidas alcoólicas, encontros, gravidez e parentalidade, entre outros.

Gerir a privacidade no Google

Finalmente, ainda relacionado com a personalização de anúncios, poderá fazer um controlo das suas informações pessoais a que a Google tem acesso no momento de lhe enviar "a melhor" publicidade.

Género, idade, idiomas, relações, educação, setor onde trabalha... são apenas algumas das informações que pode gerir. Depois ainda pode ajustar as definições da atividade usada para personalizar anúncios.

Vai desativar ou ajustar os parâmetros para uma melhor publicidade direcionada?