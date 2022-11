Questão: Por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias?

A tecnologia veio facilitar significativamente a nossa vida. E se nos focarmos nos afazeres relacionados com as nossas contas bancárias percebemos que o mundo digital nos permite uma rapidez, simplicidade e conforto nessas tarefas. No entanto, muitos utilizadores ainda preferem optar pela ida direta ao banco para traterem das suas situações.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias. Participe!

Por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias?

Com a evolução tecnológico, vários serviços físicos foram-se também adaptando e migraram várias das suas possibilidades para o mundo digital. Se falarmos concretamente nos bancos, embora existam muitos balcões espalhados pelo país, há um crescente número de clientes que cada vez mais realizam as suas operações através das plataformas online.

Todos os bancos oferecem atualmente uma plataforma na Internet dedicada a facilitar o acesso aos seus serviços, assim como aplicações móveis para que os utilizadores tenham de certa forma os bancos 'nos seus bolsos' e à distância de um clique.

Claro que também existem muitos clientes que preferem deslocar-se diretamente ao balcão do seu banco e serem atendidos por algum funcionário, até porque muitos já são clientes antigos e sempre se habituaram ao tratamento que lhes é dado nas instalações.

Existem também situações que se conseguem resolver muito mais facilmente através do balcão, mas, no geral, as operações simples e mais recorrentes, como pagamentos, transferências, consultas, entre outros, podem ser realizadas rapidamente pelas plataformas online disponibilizadas por cada banco.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Por onde faz maioritariamente as suas operações bancárias? Diretamente no banco.

Online, através da página do banco.

Online, através da app do banco.

Outro. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com