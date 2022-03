iPhone 14 sem o chip mais recente? Apple poderá mudar as regras para o novo SoC A16

Esta alteração na oferta do novo iPhone 14 pode fazer com que os utilizadores tenham um smartphone mais recente, mais poderoso e mais barato. A ideia poderá passar por criar definitivamente uma diferenciação entre um telefone poderoso e um de última versão. Mas como poderá ser isso feito?

Bom, a Apple no iPhone 14 terá uns equipamentos com o processador mais poderoso no mercado atualmente e dois equipamentos com o futuro A16. Venha perceber como a Apple poderá estar a pensar.

iPhone 14 sem SoC A16? Será?

Bom, para já tudo não passa de um rumor, mas não é nada de novo no mundo do iPhone.

O analista da Apple Ming-Chi Kuo informou que alguns modelos do iPhone 14 irão manter o mesmo chip A15 Bionic em vez de serem atualizados para um processador A16 Bionic mais poderoso ainda este ano. Não sendo uma política seguida pela empresa, existem, contudo, várias razões para esta decisão funcionar.

Em primeiro lugar, vários relatórios indicam que a empresa irá finalmente descontinuar o iPhone mini. Sem este telefone, a Apple apostaria num modelo regular de 6,1 polegadas seguido por uma versão Plus/Max maior com ecrã de 6,7 polegadas.

Portanto, neste caso a linha iPhone da Apple seria composta por dois iPhones com ecrã de 6,1 polegadas e dois iPhones com ecrã de 6,7 polegadas.

E como seriam diferenciados?

Bem, o processador é uma das possibilidades. Alguns fabricantes de Android já fazem isso com os seus smartphones emblemáticos que não são os realmente premium.

Com a Apple possivelmente a seguir esta tendência, não apenas ficará claro para quem realmente deseja o melhor iPhone, mas também impactará – positivamente – aqueles que planeiam atualizar os seus iPhones antigos.

Um exemplo que pode ser explanado seria o da empresa de Cupertino passar a vender o iPhone 14 normal pelo preço do iPhone 13 mini, enquanto o modelo iPhone 14 Plus/Max poderia custar o mesmo que o iPhone 13 normal. Seria uma vantagem clara.

Além disso, a Apple também poderá trazer alguns recursos exclusivos do iPhone 13 Pro para o telefone iPhone 14, como, por exemplo, o sensor de câmara principal maior, fotografia macro e ProMotion.

Mas é a primeira vez que a Apple usa esta gestão dos SoCs?

Digamos que nos últimos 10 anos não o tem feito, mas já o fez no passado. Conforme devem estar lembrados, a última vez que a empresa fez esta gestão foi em 2013, quando o iPhone 5S recebeu o A7, mas o iPhone 5C mais barato apenas ostentava o chip A6 do ano anterior.

Mas também já o fez no Apple Watch. Se formos ver os últimos anos, a Apple fez praticamente o mesmo com o Apple Watch Série 4 e Série 5, atualizou a Série 6 com um novo chip para adicioná-lo à Série 7. E não foi isso que parou as vendas do Apple Watch, que continua a vender muito, apesar de o chip ser do ano anterior.

O importante não é fundamentalmente o SoC, mas sim as novidades que o binómio hardware/software conseguem trazer ano após ano.

Se quer mais do que o iPhone 14, então compre o iPhone 14 Pro

É aqui que se dará a separação das águas. Se quer um iPhone com maior poder de processamento, qualidades "profissionais" então poderá comprar o iPhone 14 Pro Max. Este será o que os rumores dizem ir receber muita coisa nova.

Assim, seguindo o caminho das pedras, este telefone receberá um design totalmente novo, melhorias incríveis na câmara, mais RAM e... um SoC da série A de nova geração.

A Apple também manterá a opção de 1 TB apenas para utilizadores “profissionais”, acabamento em aço inoxidável e, com certeza, algum truque que estará disponível apenas para os telefones iPhone 14 Pro.

Em resumo...

Quem comprar o iPhone 14 terá um excelente smartphone, com uma fantástica duração de bateria, novos recursos da câmara, um processador duas vezes mais rápido que os da concorrência, mas provavelmente 20% mais lento que o modelo Pro de 2022.

Os que apostarem nos modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max... terão o bolo todo e muito mais.