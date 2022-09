Preço iPhone 14: Quais serão os valores dos novos iPhones de 2022?

O iPhone14 e iPhone 14 Pro devem ser lançados neste mês de setembro, eventualmente uns dias depois da sua apresentação. Este ano, contudo, parece haver uma novidade na oferta que poderá catalogar os preços de forma diferente daquela que temos visto nos últimos anos. Então, quanto custarão os novos iPhones 14?

Há alguns indícios que poderão ajudar a perceber qual a ideia que a empresa de Cupertino tem para a nova tabela de valores.

Preços iPhone 14... está curioso?

Está agendado para dia 7, na próxima quarta feira, o evento especial para apresentação dos novos dispositivos Apple para o mercado de 2022. Com o nome Far Out, a keynote que será ainda apresentada só com assistência online trará o iPhone 14, o iPhone 14 Pro, o Apple Watch Series 8 e mais umas novidades.

Portanto, isto significa que os utilizadores deverão logo na sexta seguinte, dia 9 de setembro, poder fazer a encomenda para o receber a partir do dia 16 do mesmo mês.

Então quais serão os valores de venda do novo iPhone?

Tendo em conta que existem rumores de várias variantes, com diferentes tamanhos e com diferentes SoCs, desaparecendo o mini, mas surgindo um modelo Max para o iPhone 14 "convencional", poderemos apenas teorizar com base no que a Apple mostrou no passado.

Para isso vamos agarrar nos preços dos iPhones 13, Pro e Pro Max base:

iPhone 13 - 929 €

iPhone 13 Pro - 1.179 €

iPhone 13 Pro Max - 1.279 €

Segundo os vários rumores, hipotéticas fugas de informação dos vários canais de fornecimento, o novo iPhone de 2022 poderá ter um aumento de preço de 100 €.

Quer isto dizer que os modelos Pro podem sofrer um impacto maior na sua carteira. Com isso em mente e com o rumor de que o iPhone 14 padrão perderá o processador A16, parece provável que esta seja a ferramenta que a Apple usa para separar ainda mais os preços.

Então, esta será a nossa previsão:

iPhone 14 - 829 €

iPhone 14 Pro - 1.279 €

iPhone 14 Pro Max - 1.379 €

Faltará aqui no meio o tal iPhone 14 Max/iPhone 14 Plus. Que, poderá ter ali um valor de 929 €, assumindo o preço do iPhone 13 lançado no ano anterior. Este "novo" tamanho na linha de entrada do iPhone 14 poderá ter um ecrã de 6,7 polegadas. Exato, irá para o patamar do iPhone 14 Pro Max.

Estes preços poderão também dar algum ideia de que a Apple trará também novas capacidades de bateria. Segundo algumas informações, que ainda são da esfera do rumor, as capacidades das baterias nas várias versões do iPhone 2022 serão melhoradas nalguns modelos.

iPhone 14 - 3.279 mAh (iPhone 13 - 3.227 mAh)

- 3.279 mAh (iPhone 13 - 3.227 mAh) iPhone 14 Max - 4,325 mAh

- 4,325 mAh iPhone 14 Pro - 3.200 mAh (iPhone 13 Pro - 3.095 mAh)

- 3.200 mAh (iPhone 13 Pro - 3.095 mAh) iPhone 14 Pro Max - 4,323 mAh (iPhone 13 Pro Max - 4,352 mAh)

Também poderá aparecer uma nova cor, quer no iPhone 14, quer mesmo no iPhone 14 Pro (e Pro Max). Mas, como sempre, teremos de esperar pelas 18 horas do dia 7 de setembro para saber. Como é normal, o Pplware irá cobrir o evento e os nossos leitores poderão receber todas as informação em tempo real.

Resta deixar claro que estes valores são apenas uma previsão relacionada com a conjuntura atual do mercado e com a estratégia que a Apple ao longo dos anos apurou.

O que trará de novo o iPhone 14?