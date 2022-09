As Power Stations dispositivos que garantem a alimentação de inúmeros equipamentos, com elevada potência, mas, neste caso, são compactas sem que isso comprometa a capacidade.Os modelos Bluetti AC500 e B300S surgem como verdadeiras centrais elétricas de serviço pesado (uso doméstico, e não só) com enorme potência e ainda mais adaptáveis às diferentes ações.

Agora esta solução está já disponível em campanha de financiamento coletivo na plataforma Indiegogo.

O sistema Bluetti AC500 e B300S foi criado para ser uma power station para casa, para ajudar nos momentos de quebras de energia, podendo mesmo ser encarado como uma forma de poupar na conta da eletricidade no final do mês.

Além disso, pode ser considerada como uma power station portátil. Sendo que a bateria pode ser removida, o seu transporte acaba por ser mais simples. As baterias, na verdade, são os módulos B300S que se podem complementar, dependendo das exigências.

A Bluetti AC500 trabalha com um inversor de 5000 W de potência. Este inversor uma saída com onda sinusoidal pura e leva sobretensão até 10000 W (pico), garantindo grande estabilidade energética.

Para um combo AC500 + 2 x B300S, a recarga dupla via AC e solar simultaneamente pode atingir uma taxa de entrada de até 8000 W (requer pelo menos 2 x B300S), assim a carga ficará completa rapidamente, dos 0 aos 80% a fabricante indica um tempo de carregamento de apenas 1 hora.

Além disso, cada AC500 suporta até 6 baterias de expansão para um total de 18432 Wh, o que corresponde ao suficiente para passar a noite durante uma interrupção de eletricidade prolongada.

As baterias são LiFePO4 com 3 anos de garantia e ainda mais 10 anos de assistência a todo o serviço. O carregamento pode ser feito através de painéis solares, garantindo assim ainda maior eficiência. Além disso, suporta outras fontes de carregamento, como tomada normal (240V), ligação ao isqueiro 12V, baterias de chumbo-ácido, ou mesmo vários em simultâneo, sempre com o objetivo de se adaptar à maioria das situações.

As power station não são responsivas o suficiente, especialmente em dias frios. Contudo, com a função de adaptação à temperatura, o B300 aquece automaticamente acima de 0 ºC quando a temperatura ambiente é de -20 ºC e garante que funcione sem problemas, mesmo em condições mais inóspitas.

Além desta vantagem, é livre de ruído típico dos geradores tradicionais, não emite gases do combustível, e pode ser utilizada em qualquer circunstância, seja em casa, como já referimos, num evento ao ar livre, num acampamento, ou noutro qualquer cenário onde seja necessária energia.

Preço e disponibilidade

O conjunto de estação de energia com o pack de baterias Bluetti AC500 + Bluetti B300S foi hoje iniciado na plataforma de crowdfunding Indiegogo. As primeiras 300 unidades têm um desconto de lançamento, ficando por um total de $2999.

Bluetti AC500 - Indiegogo