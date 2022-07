Estamos já a poucos meses de conhecer o novo iPhone 14 e todos os elementos desta família. A Apple tem já estes smartphones a serem preparados e por isso os rumores começam a aumentar, levantando um pouco o véu do que poderemos ver em setembro.

Um novo rumor vem trazer ainda mais informação e aumentar o interesse nestas novas propostas da Apple. Mesmo não sendo acessível a todos, o SoC A16 deverá trazer ainda potência e desempenho, ao que se irá somar um aumento de velocidade. Será mesmo este o cenário do novo A16 da Apple?

A16 da Apple vai aumentar ainda mais o que oferece

Todos os anos a Apple reforça a sua linha de diferentes modelos do iPhone com novos SoC. Estes garantem um aumento de desempenho e uma prestação cada vez maior, fruto de todos os desenvolvimentos que a marca faz nas sias propostas.

Este ano deverá ser igual e as informações agora reveladas parece mostrar isso mesmo. o SoC A16 deverá manter o processo de fabrico de 5 nanómetros, mas com maior densidade, o que garantirá um melhor desempenho face ao modelo do ano passado, o A15 Bionic.

Mais potência e desempenho no iPhone 14 Pro

Estimativas recentes mostram que o SoC A16 deverá trazer uma melhoria significativa ao iPhone 14 Pro. Espera-se que esta melhoria garanta um ganho de 25 a 30% em performance gráfica, enquanto o aumento do desempenho em processamento deve situar-se nos 15%.

No caso do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, que devem receber o novo SoC A16, a Apple deve usar memórias mais rápidas, mudando da RAM LPDDR4X para a LPDDR5. Isto vai resultar num ganho de cerca de 50% na largura de banda e ter um impacto positivo em eficácia energética.

Mais que desempenho neste SoC que vai ser estreado

Outra melhoria que deve surgir com o novo iPhone 14, nos modelos Pro, virá na velocidade de transferência, através do conhecido cabo Lightning. Espera-se que os modelos a lançar no próximo ano iniciem a mudança da Apple para o USC-C e para as velocidades ainda maior que esta interface oferece.

Este é um cenário bem possível e que poderemos conhecer já em setembro. A Apple deverá limitar a utilização do A16 aos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, aumentando ainda a memória presente, como tem também acontecido nos anos anteriores. Resta aguardar e ver o que a Apple vai decidir para os seus smartphones.