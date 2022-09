iPhone 14 Pro: Barra de estado com ícone de bateria clássico e Ecrã Always-on

Com a entrada em cena do iPhone X, e com a nova adaptação ao notch, assim como aos ecrãs "infinitos", a Apple mudou a informação presente na barra de estado da maioria dos seus smartphones. Um dos elementos que desapareceu foi o ícone de indicação de bateria. Há dias, na versão beta do iOS 16

A Apple planeia trazer o indicador clássico de bateria iOS de volta à barra de estado diretamente na barra de estado no próximo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, tirando o máximo partido do espaço adicional no topo do ecrã graças a um novo entalhe em forma de pilha de substituição.

Novo aproveitamento da Barra de Estado

De acordo com informações e imagens (supostamente retiradas de fontes fidedignas) publicadas nos fóruns, a Apple irá trazer de volta o clássico indicador de bateria iOS para a barra de estado do próximo iPhone 14 Pro, que incluirá a percentagem de bateria e o ícone da bateria separados um do outro.

Já havíamos visto que esta funcionalidade, de forma diferente, fora introduzida há umas semanas no iOS 16 beta 5. Contudo, o ícone é diferente e a percentagem da bateria está colocada dentro da imagem.

Mais novidades, mas só para o iPhone 14 Pro

Juntamente com o indicador clássico de bateria, a Apple irá reorganizar outros elementos da barra de estado do iOS no ecrã de bloqueio e centro de notificação para os próximos iPhones, incluindo mover o indicador de sinal rede móvel para a esquerda, de acordo com as informações mais recentes.

Não se sabe se o indicador de bateria clássico estará presente na barra de estado quando o dispositivo estiver desbloqueado e em uso, dada a necessidade de exibir o tempo à esquerda, reduzindo a quantidade total de largura disponível.

Além desta novidade, consta que "sem querer" foi revelado mais uma funcionalidade nova, embora alvo de rumor há alguns meses. Isto é, o iPhone 14 terá o ecrã always-on.

De acordo com novas informações, o ecrã de bloqueio do iOS 16 interagirá diretamente com o ecrã sempre ativo do ‌iPhone 14 Pro‌. Haverá uma total integração com as notificações e efeitos de profundidade.

Além disso, serão também disponibilizados novos wallpapers para dar mais ênfase ao estado "latente" do ecrã em modo suspenso.

Por fim, o rumor mais recente é que a Apple, por software, irá unir o "buraco da câmara" com o orifício em forma de cápsula do módulo Face ID. Então, será um recorte menor que o notch, mas unificado.