iOS 16 chega com um novo Lock Screen e mais novidades interessantes

Começou hoje a Apple Worldwide Developers Conference 2022 que se realiza no Apple Park. A primeira novidade a ser desvendada pela Apple é o novo Lock Screen do iOS 16 que foi totalmente renovado.

Widgets, personalização, múltiplas "faces" são algumas das novidades do Lock Screen (ecrã bloqueado). Pelas imagens está fantástico.

Lock Screen pode ser ainda mais personalizado e ganha "faces"

A Apple dá hoje a conhecer as novidades do novo iOS 16. A primeira novidade apresentada é a total renovação do Lock Screen. Para quem tem um Apple Watch, facilmente permite que a gigante de Cupertino adaptou a funcionalidade de "faces" ao iOS.

Com o iOS 16, os utilizadores podem colocar e adaptar a imagem que pretendem no ecrã bloqueado e incluir os widgets que pretenderem.

Além disso, podem facilmente mudar de "face", sempre que pretenderem. Como é normal, o utilizador pode ter acesso à informação sem ter de desbloquear o dispositivo.

Há também uma nova funcionalidade ao nível do papel de parede que permite selecionar uma variedade de categorias, incluindo papéis de parede dinâmicos que mudam com base na hora ou até mesmo no clima.

Outra novidade em destaque são as notificações renovadas, que agora serão exibidas na parte inferior do ecrã bloqueado.

Undo Send e novas ferramentas de ditado nas Mensagens no iOS 16

Com o iOS 16, a Apple irá permitir que "resgate" a mensagens que não queria enviar. A app de mensagens no iOS 16 vai receber a nova funcionalidade "desfazer envio", bem como a capacidade de editar mensagens que o utilizador enviou e que ainda não foram lidas.

A empresa revelou que está também a atualizar a funcionalidades ditado, o que deve facilitar o envio de mensagens em trânsito. Com as atualizações, através do ditado será possível adicionar pontuação automaticamente a mensagens mais longas e pode até adicionar caracteres emoji relevantes.