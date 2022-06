Apple lançou o watchOS 9, ainda mais focado na saúde e no desporto

Há muito que o Apple Watch conseguiu uma posição única no mundo dos smartwtches. Este relógio inteligente integra-se de forma única no ecossistema da Apple, oferecendo muitas funcionalidades únicas.

Com as novidades a surgir hoje, a Apple resolveu melhorar ainda mais o sistema operativo deste relógio e traz um lote grande de novidades no watchOS 9. Vamos conhecer o que há de novo.

Para trazer as melhorias do watchOS 9, a Apple dividiu-as. Estas focam-se em várias áreas, desde as faces de relógio até ao desporto e saúde.

Em primeiro lugar, a Apple dá ao seu Watch 4 novas faces de relógio. Estas redesenham a oferta dos utilizadores e reformam toda a informação presente neste sistema, com informação ao vivo e com acessos rápidos.

No campo da corrida, a app associada está mais precisa e com ainda mais informação. Quer tornar a corrida mais inteligente e com mais informações para os utilizadores. Desta forma, consegue que o exercício seja mais útil.

Outra área onde estão presentes novidades é na saúde. Um dos exemplos está nos medicamentos, que o Apple Watch vai conseguir monitorizar e alertar os utilizadores. Estes vão ainda receber alertas para misturas perigosas que possam se realizadas com medicamentos.

A segurança continua aqui a ter um papel importante e a Apple garante agora que toda a informação fica presente apenas no relógio do utilizador e o que for transmitido, será sempre salvaguardado e não partilhado com ninguém.