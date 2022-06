Apple apresenta o novo Macbook Air com o novo SoC M2

Depois da apresentação das novidades do novo iOS 16, do novo WatchOS 9, a Apple apresentou o novo Macbook Air com o novo SoC M2.

Com um design totalmente "portable", o novo Macbook Air ganhou mais poder de processamento graças ao novo SoC M2. Vamos conhecer melhor o novo Macbook Air.

A Apple acabou de apresentar o novo Macbook Air com o novo SoC M2. Quase dois anos após o lançamento do chip M1 da Apple - o primeiro "Apple Silicon" baseado em ARM - finalmente a Apple apresentou o seu sucessor: o M2, que é mais eficiente e mais poderoso.

O chip M2 suporta até 24 GB de memória unificada, em comparação com apenas 16 GB com o M1, bem como o dobro da largura de banda da memória (1000 GB/s). O M2 vem com 8 núcleos (4 de alto desempenho, 4 de alta eficiência). A Apple afirma que os núcleos de eficiência foram amplamente melhorados e, no geral, é possível conseguir um aumento de 18% no desempenho multithread em relação ao M1.

O M2 oferece 25% mais desempenho de GPU, comparativamente ao M1 no mesmo nível de potência e 35% a mais na potência máxima.

Novo Macbook Air agora tem ecrã de 13.6"

Além de ser a primeira máquina com o novo SoC M2, a Apple lançou também o novo Macbook Air com um ecrã (retina display) de 13.6". Esta nova máquina também inclui o MagSafe (pela primeira vez em anos), assim como o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas que a Apple lançou no outono passado. Vem também com duas interfaces Thunderbolt e jack de áudio.

O novo Air tem um pequeno "notch", assim como o MacBook Pro, e é nesse "notch" que está localizada uma webcam de 1080p que a Apple diz ter o dobro da resolução e o dobro do desempenho com pouca luz da câmara anterior do MacBook Air.

Destaque ainda para o facto de vir com Wi-Fi 6 e ter uma autonomia que pode chegar às 20h. Um resumo das principais funcionalidades pode ser visto na imagem seguinte.

O novo Mac tem Touch Bar e ainda Magic Keyboard. Tendo em conta as características e tecnologia, esta nova versão custará, na versão base, $1,199, ou seja, mais $200 que a versão anterior.