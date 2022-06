O MacBook Pro 13 também vai receber o novo SoC M2 da Apple

O novo SoC da Apple promete muito, dando continuidade ao que a marca já nos habituou. Este novo M2 prepara-se para reforçar a proposta da marca e está a ser lançado em vários modelos já bem conhecidos.

Depois do Mac Air, a Apple revelou também que o MacBoko Pro vai ter uma versão dedicada com o novo M2, com melhorias óbvias e com muito mais para oferecer ao utilizador.

Este novo SoC vem marcar uma nova oferta da Apple, ainda mais desempenho e com muito mais poder de computação para os utilizadores. Não se limita a ter apenas mais velocidade, mas dá aos utilizadores capacidades interessantes no que toca a usar apps e a trabalhar.

Em primeiro lugar temos ganho enorme no que toca ao desempenho. Este novo MacBook Pro está muito mais rápido que o modelo anterior, quer em jogos quer no processamento de imagens, a título de exemplo. Aqui temos ganhos de 39% face ao modelo com o SoC anterior.

Também no campo da energia o SoC M2 consegue ser mais eficiente, com melhorias que facilmente vão poder ser vistas no trabalho ou no lazer. A Apple promete para o novo MacBook Pro uma duração de 20 horas.

Temos ainda um máximo de 24GB de RAM e 2TB de armazenamento, ao qual se junta um CPU de 8 núcleos e um GPU de 10 núcleos. WiFi 6, Thunderbolt e um ecrã retina faz também parte da oferta que está presente para aos utilizadores.

O novo MacBook Pro vai chegar em julho e terá um preço de 1.299 dólares, com um desconto que o coloca nos 1.199 dólares no segmento da educação.