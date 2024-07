Depois dos carros, EUA receiam que drones chineses possam ser utilizados para espionagem

Os Estados Unidos da América (EUA) não têm dado descanso à China, estando a erguer-lhe altas barreiras comerciais. Com uma investigação a decorrer relativa aos veículos oriundos do país, por questões de segurança nacional, os legisladores americanos querem, agora, incluir os drones, alegando que podem, também eles, servir para espionagem e roubo de dados.

No início deste ano, a administração de Joe Biden deu instruções ao Departamento de Comércio para desenvolver regulamentos contra os automóveis ligados à Internet fabricados na China, citando as vulnerabilidades de segurança nacional dos veículos que mapeiam infraestruturas críticas e recolhem dados sobre o automóvel, o seu ambiente e os seus ocupantes.

Agora, os legisladores receiam que os drones chineses também possam ser utilizados para espionagem, roubo de dados ou mesmo interferência maliciosa em infraestruturas críticas. Baseando-se nesta possibilidade, as autoridades argumentam que as mesmas preocupações de segurança nacional que justificam a regulamentação dos veículos conectados também se devem aplicar aos drones.

Os legisladores acreditam que as tecnologias estão cada vez mais interligadas e dependentes da partilha de dados, tornando-as potenciais alvos de ciberataques e violações de dados.

Na sua perspetiva, os veículos conectados, que incluem carros inteligentes e veículos autónomos, dependem fortemente da recolha, processamento e transmissão de dados. Da mesma forma, os drones funcionam com sistemas de comunicação sofisticados que lhes permitem navegar, evitar obstáculos e executar tarefas de forma autónoma.

As empresas de drones com sede na República Popular da China (RPC) controlam 90% do mercado de consumo de drones dos EUA e 70% do mercado global de drones.

Como o software e o hardware conectados dos drones representam ameaças à segurança nacional semelhantes às de outros veículos conectados identificados, essas transações apresentam riscos indevidos e inaceitáveis para a segurança nacional dos EUA.