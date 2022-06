macOS Ventura: O novo SO da Apple foca-se em elevar a multitarefa ao máximo

Todos os anos a Apple apresenta uma nova versão do macOS. Esta procura trazer o melhor que a marca sabe preparar, mas ao mesmo tempo garante novas funcionalidades que retiram ainda mais dos seus computadores.

Este ano a escolha recaiu no macOS Ventura, que quer elevar ainda mais a multitarefa e a gestão dos ficheiros dos utilizadores a novos níveis. Vamos assim conhecer o macOS Ventura.

Em primeiro lugar temos a novidade Stage Manager. Este consegue rapidamente agrupar todas as janelas de todas as apps e arrumá-las de acordo com a sua origem. Desta forma é simples e rápido ter acesso ao desktop e ao foco do utilizador.

Também o Spotlight foi reforçado e tem agora muito mais. Em primeiro lugar permite criar muito mais diretamente na barra superior. Aqui podem criar tarefas, aceder a atalho e a muito mais do que estavam habituados.

A app mail foi também alterada e permite agora criar lembretes para que o utilizador possa recuperar temas que esteja a tratar. Assim nada ficará esquecido.

O Safari também não foi esquecido e tem agora muitas novidades que melhoram ainda mais este browser. A Apple indica que este é o browser mais rápido do planeta e o browser mais eficiente que pode ser usado no Mac.

Uma novidade do Safari é a partilha de separadores com os amigos. Estes podem também ser agrupados para poderem ser geridos de forma mais simples.

Outro ponto que recebeu muitas melhorias foi o da parte associada ao vídeo. Para além do hand-off das chamadas de Facetime, o macOS Ventura traz um novo modo de apresentação que consegue ter num mesmo plano o utilizador e a sua secretaria, tendo assim uma área muito maior e mais dedicada.

Há ainda o center-stage que acompanha o utilizador para onde quer que este se mova, bem como melhorias na iluminação automática e que torna os vídeos e as chamadas muito melhores. Tudo poderá ser feito numa simples partilha de um ficheiro.

As primeiras betas do macOS Ventura chegam já hoje, esperando-se que no próximo mês surja uma versão de testes pública acessível a todos os utilizadores.