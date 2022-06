Chegou o novo iPadOS 16 e traz uma novidade fabulosa

A Apple deu hoje a conhecer muitas das novidades do novo iOS 16. Além disso, apresentou também as novidades do novo watchOS 9 e o novo Macbook Air com o novo SoC M2 e também o MacBook Pro 13.

O iPad não ficou esquecido, pois a Apple mostrou também as novidades do novo iPadOS 16. Vamos conhecê-las.

Se é um utilizador do iPad e sempre considerou que o equipamento poderia fazer muito mais, então temos novidades para si. A Apple apresentou hoje o novo iPadOS 16 que traz um conjunto de novas funcionalidades. Como é natural, algumas das funcionalidades do iOS 16 vão estar também disponíveis no iPadOS 16.

Pela primeira vez, o iPadOS permitirá ter janelas sobrepostas. Além disso, esta nova versão do iPadOS, aposta num conjunto de funcionalidades colaborativas para que o iPad seja um melhor equipamento de trabalho e de produtividade. Pode facilmente partilhar documentos, por exemplo via mensagens, pode aceder diretamente ao Facetime através de um documento, etc.

O FreeForm está a chegar ao iPhone, iPad e Mac e é mais uma das novidades onde a colaboração funcionará de forma completa e integrada.

12 anos após o lançamento do primeiro iPad, a Apple trouxe finalmente a app Weather para o iPadOS. Outras das grandes novidades.

O Game Center também irá receber algumas funcionalidades do SharePlay. Por exemplo, o utilizador poderá jogar jogos com vários jogadores enquanto mantém uma chamada no FaceTime.

Na prática, o iPad vai funcionar como um complemento do Mac com um sistema de multitarefas avançado e com a possibilidade de comutar entre as aplicações de cada um dos sistemas de forma muito rápida e intuitiva.

As novas funcionalidades chegam um ano depois que o iPadOS 15 trouxe importantes funcionalidades multitarefa que facilitaram muito o acesso a diferentes apps na configuração tradicional de exibição dividida do iPad.

Essa atualização também incluiu o prático recurso Quick Notes, um controverso re-design do Safari que acabou sendo revertido, um novo conjunto de widgets entre muitas outras novidades melhores.

Resumo das funcionalidades do iPadOS 16