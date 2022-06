De 6 a 10 de junho está a decorrer a Apple Worldwide Developers Conference. Este evento arranca hoje diretamente do Apple Park com uma transmissão para o mundo, onde serão anunciadas as novidades ao nível do software da empresa. Além do iOS 16 para o iPhone, também existirão novidades para o iPadOS, watchOS, tvOS, macOS... e quem sabe se não haverá espaço para o realityOS?...

A partir das 18 horas estaremos a acompanhar as novidades em direto. Junte-se a nós e partilhe a sua opinião relativamente a todas as novidades.

Assista em direto à Apple WWDC 22

Principais novidades

Tim Cook surge na casa da Apple e dá início a mais uma WWDC.

Ainda mal começou e Tim já confirmou que o ecrã de bloqueio do iPhone vai mudar de forma substancial com o iOS 16.

In iOS 16, we're brining the biggest update ever to the lock screen.

O iOS 16 da Apple

É a vez de Craig falar sobre as novidades do iOS 16. O ecrã de bloqueio é mesmo a grande novidade. Terá a possibilidade de personalizar de forma mais profunda, as notificações irão surgir de forma mais presente e existirão widgets com maior informação.

As notificações precisavam urgentemente de uma organização no iPhone que chega com o iOS 16. Além das notificações comuns, no ecrã de bloqueio ainda terá acesso a eventos instantâneos, como acompanhar um jogo de futebol, controlar multimédia, ter acesso ao dados de treino...

Para os programadores passa a existir uma nova API, para que possam desenvolver estes eventos instantâneos.

A partilha de ficheiros e de conteúdos importantes irá também ser mais simples e acessível diretamente do FaceTime, com o SharePlay. Neste ponto, os programadores também recebem a API Share With You.

O Live Text é um recurso muito interessante e que estará disponível para tradução de texto em novas línguas, para fotos e vídeos. Poderá ainda ser possível reconhecer objetos, recortá-los e partilhar no FaceTime, de forma incrível... este será um recurso transversal aos vários dispositivos Apple.

Apple Pay e Wallet

O Apple Pay e o Apple Wallet irão ganhar maior segurança e funcionalidades interessantes. Por exemplo, o Apple Pay terá a opção Apple Pay Latter, que basicamente vai permitir comprar no momento e pagar mais tarde...

No campo dos Mapas a Apple também terá novidades interessantes ao nível dos transportes públicos, alguns países irão receber novidades como presença de notícias de desporto locais, com o My Sports e os mapas 3D serão alargados a mais locais.

Family Sharing

O controlo parental no iCloud irá trazer maior segurança para toda a família, com o Family Sharing. Uma das funcionalidades interessantes é o facto das crianças poderem pedir solicitações de tempo de ecrã via Mensagens e essa autorização ser dada de forma instantânea.

A partilha de fotos com a família é outro dos esforços da Apple para estas novas versões dos sistemas operativos.

Obviamente que a privacidade é um dos pontos centrais de todos os desenvolvimentos, e também aqui são avançadas algumas ideias da Apple sobre o tema.

A app Home

A aplicação Home foi redesenhada, ganha novos Widgets para controlo de cada tópico da casa e há novas categorias, incluindo funcionalidades para o ecrã de bloqueio. Esta novidade é, uma vez mais transversal às várias plataformas.

[em atualização]