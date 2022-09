Tempo de ecrã do seu iPhone mostra sites aleatórios? Saiba como resolver

É sempre bom ter uma noção de quanto tempo passa em frente aos ecrãs no seu dia-a-dia. De facto, os utilizadores Apple têm a opção de ver exatamente quanto tempo gastam nos seus iPhones e Macs com a funcionalidade Tempo de ecrã. Contudo, esta por vezes mostra sites aleatórios.

Portanto, se está com o este problema, saiba como resolvê-lo.

Infelizmente, alguns utilizadores Apple enfrentaram uma falha no Tempo de ecrã do iPhone e estão chocados por verem websites inesperados na sua funcionalidade, sem nunca os terem sequer visitado.

Porque é que o Tempo de ecrã mostra sites aleatórios?

De acordo com centenas de utilizadores de fóruns online, esta funcionalidade tem um bug onde um website que visitou anteriormente continua a aparecer nas suas definições. Embora não existam razões oficiais para que isto aconteça, os utilizadores suspeitam que tem algo a ver com um erro de API.

Vejamos como corrigir esta falha.

Como resolver o aparecimento de sites aleatórios

Para impedir que esses websites apareçam no seu Tempo de ecrã, a forma mais simples de o fazer sem perder quaisquer dados é forçar o reinício do seu iPhone. Se não o fez, deve também instalar o último iOS no seu iPhone porque as atualizações da Apple vêm frequentemente com correções de bugs.

Se as duas primeiras soluções não funcionarem, os seus próximos passos serão limpar os dados e o histórico do seu Safari em todos os seus dispositivos ligados ao iCloud. Poderá também precisar de reiniciar a funcionalidade de Tempo de ecrã.

Como limpar o histórico e os dados do safari no seu iPhone

1. No seu iPhone, vá a "Definições".

2. Depois vá a "Safari".

3. Selecione "Limpar histórico e dados dos sites" e confirme.

Tenha em mente que limpar o seu histórico e os dados dos sites também afetará todos os outros sites que tenha visitado. Por exemplo, será desconectado das suas contas e terá de voltar a entrar nelas. Contudo, tenha a certeza de que este procedimento não removerá outras informações do Safari que tenha guardado, tais como os seus Favoritos, Lista de Leitura, e Marcadores.

Como reiniciar a funcionalidade de Tempo de ecrã do seu iPhone

Se esta ainda não estiver a funcionar corretamente, pode também reiniciá-la. Contudo, este método apagará todos os seus dados anteriores do Tempo de Ecrã.

Para o fazer:

1. Vá às "Definições"

2. Depois vá a "Tempo do Ecrã".

3. Selecione "Desativar tempo do Ecrã" e confirme.

Corrigir a falha do Tempo de ecrã do seu iPhone

Embora esta falha do Tempo no ecrã do iPhone não pareça uma grande coisa, pode ser uma experiência irritante para as pessoas que tentam ativamente reduzir a sua utilização do smartphone.

Para verificadores ávidos da funcionalidade, isto pode tornar difícil saber se está a cumprir os seus objetivos. Felizmente, é possível impedir que esses sites aleatórios apareçam no Tempo de ecrã e corrigir o problema em apenas alguns passos.

