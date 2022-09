Dead Pets Unleashed, uma banda feminina em ascensão

No decorrer da Gamescom foi revelado, Dead Pets Unleashed, um jogo sobre uma banda de rock feminina que tenta singrar no meio musical.

Para tal, é necessário muito trabalho e muitos sacrifícios. Estarão os jogadores dispostos a isso?

Os estúdios de desenvolvimento, Triple Topping (responsáveis por Welcome to Elk), anunciaram no decorrer da Gamescom o seu próximo trabalho: Dead Pets Unleashed, que se encontra em desenvolvimento para PC e Mac.

Dead Pets Unleashed acompanha a história de uma banda de punk feminina da cidade fictícia New Void City, e do seu último esforço para atingir o estrelato.

A componente gráfica do jogo bebe inspiração nos universos coloridos e surreais de alguns cartoons existentes como, Bojack Horseman ou Tuca and Bertie’s.

As mecânicas de Dead Pets Unleashed, assumem uma forma quase de novela, tendo particular atenção às relações complicadas entre adultos e, especialmente, à amizade. O jogo apresenta ainda uma boa dose de humor ajudando a aligeirar a narrativa.

Todos os membros da banda são amigos há muito tempo e o jogo explora essas amizades antigas que, invariavelmente, acabam por muitas vezes, levar direções diferentes. No entanto, segundo os seus responsáveis, o foco principal do jogo é a Amizade.

Sendo um jogo acerca de uma banda de punk, é claro que a componente musical é uma parte crucial de Dead Pets Unleashed. No entanto, a música punk do jogo é um pouco leve e destina-se acima de tudo a ser apreciada por todos os jogadores, independentemente de terem outros gostos musicais.

Os jogadores controlam Gordy, a vocalista da banda e que terá inúmeras responsabilidades pela frente. Praticar com a banda, tentar tudo o que for possível para manter os membros da banda unidos, gerir as finanças caóticas de Gordy, ou arranjar formas de amealhar dinheiro para pagar despesas ou a renda.

O jogo, que apresenta uma forte componente narrativa, apresenta uma jogabilidade baseada em minijogos e com um sistema de gestão da vida pessoal de Gordy e da banda. Gordy poderá explorar a cidade New Void City e alguns dos locais mais emblemáticos da cidade, sendo que será dessa forma, que irá encontrar várias oportunidades, muitos NPCs para interagir e muito mais...

Dead Pets Unleashed encontra-se em desenvolvimento para PC e Mac e ainda sem data de lançamento prevista.

A Triple Topping, anunciou que uma demo já se encontra disponível no Steam e que criou uma campanha no Kickstarter pelo que, quem estiver interessante em apoiar o jogo e estar atualizado sobre o seu desenvolvimento pode fazer um donativo nessa plataforma.