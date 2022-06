Estamos ainda a alguns meses da chegada do novo iPhone 14, mas os rumores estão a ganhar forma e a mostrar como este novo modelo poderá ser. Naturalmente que é apenas especulação, visto que a Apple tem toda a informação (bem) fechada,

Ainda assim, as informações não param de surgir, começando a ser criado um modelo virtual do que está para chegar. Agora, e segundo mais dados recolhidos, sabemos que vão haver mudanças na RAM, mas os SC não devem alterar muito nesta estrutura.

Em primeiro lugar, e do que tem vindo a ser mostrado, vão haver alterações no alinhamento proposto pela Apple em setembro. O mais recente modelo, o iPhone mini deverá desaparecer da lista de propostas, dando lugar a um novo modelo de 6,7 polegadas, chamado agora de iPhone 14 Max.

Outra mudança que parece ser já uma certeza será aplicada na RAM que o iPhone 14 vai ter disponível para os utilizadores deste modelo. A Apple tem sido comedida no que toca a colocar este elemento, focando-se no mínimo e otimizando o que tem presente para os utilizadores.

O que a TrendForce avança dá como certa a presença de mais RAM, atingindo agora os 6GB, uma melhoria face aos anos anteriores. Esta nova medida parece ir ser disponibilizada de forma global, ou seja, em todos os modelos do iPhone 14 que forem lançados para o mercado.

Ainda assim, vão existir alterações nos tipos de memória presente nos diferentes modelos, mesmo com a mesma capacidade. Do que é avançado, vamos ter o iPhone 14 e o iPhone 14 Max com módulos LPDDR4X, ao passo que os modelos Pro vão ter acesso a módulos LPDDR5.

Também o SoC presente vai ter mudanças, mas aqui de forma mais comedida. A TrendForce revelou que apenas o iPhone 14 Pro e o Pro Max vão ter acesso ao SoC A16 Bionc. O iPhone 14 e o iPhone 14 Max recebem provavelmente uma versão atualizada do A15 Bionic.

Este parece ser o alinhamento provável para o evento de setembro da Apple. São novidades importantes, mas que mostram que a Apple estará a focar-se nos seus modelos de topo, num ano que parece ser de renovação e não de novidades de monta.