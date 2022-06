Se normalmente associamos os jogos da Steam à plataforma do Windows, a verdade é que este serviço está aberto a muitas mais plataformas onde pode ser usado. Claro que é apoiado pelos principais sistemas, onde os dados mais recentes são muito curiosos.

Se até agora o domínio no campo do Linux era o Ubuntu, o jogo mudou e há um novo sistema a dominar. Esta é uma área totalmente diferente e até muito competitiva, que está com novos valores e com novas ofertas nestas áreas.

A Steam é já uma das plataformas de jogos mais usadas e que serve um elevado número de utilizadores, com diferentes sistemas presentes e passíveis de serem usados. Com esta oferta variada, os seus dados servem já de referência para os sistemas e para os utilizadores.

Os dados de maio estão presentes e mostram uma nova realidade no Linux e nas distribuições que estão a ser usadas na Steam. O domínio absoluto era do Ubuntu até agora, mas tudo terá mudado com a chegada de maio deste ano.

Segundo a Steam, o novo líder das distribuições Linux é o Arch Linux, que reclama para si uma quota de mercado importante e significativa. Em segundo lugar, temos o eterno sistema da Canonical, que está agora na versão 20.04 LTS.

Este cenário vem numa altura que a participação do Linux na Steam acabou por cair ligeiramente. Este sistema tinha no mês passado uma quota de 1,12%, que mostraram uma recuperação face ao mês anterior, que estava nos 1,14%.

Há muito que se sabe que o Linux não é um sistema de jogos a 100%, mas esta mudança é ainda mais interessante. O Ubuntu sempre foi visto como um sistema mais apelativo, fruto da sua simplicidade e usabilidade. Esse paradigma parece estar a mudar e agora são outras distribuições a ganhar espaço e visibilidade.

Para além destes valores da Steam para Linux, existem muitas mais métricas que demonstram que esta é uma plataforma muito usada. A variedade de utilizadores torna-a ainda mais interessante, conseguindo assim cativar interesse de quase todos os sistemas que existem e podem ser explorados ali.