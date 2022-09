Festival MEO Kalorama gerou mais de 7 terabytes de tráfego

A primeira edição do MEO Kalorama já terminou, mas deixará saudades aos cerca de 112 mil festivaleiros que por lá passaram entre os dias 01 e 03 de setembro.

Segundo dados recentes da MEO, os festivaleiros geraram mais de 7 terabytes de tráfego, sendo que 1 TB de dados de tráfego foi já na rede 5G.

MEO Kalorama: o primeiro festival de uma nova geração

Com uma identidade diferente, o MEO Kalorama assumiu-se como o primeiro festival de uma nova geração, que juntou a música com bandas de referência, a arte urbana e práticas e princípios de sustentabilidade.

De forma a garantir uma resposta mais rápida às necessidades de comunicação dos milhares de pessoas que estiveram no recinto, o MEO reforçou as infraestruturas do festival com fibra ótica de última geração, garantindo a cobertura Wi-Fi bem como rede 5G em todo o espaço. Este investimento deu a possibilidade aos festivaleiros de usufruírem de uma rede de máxima qualidade e segurança, garantindo-lhes a vivência de experiências únicas ao longo de três dias.

Ao todo foram contabilizados mais de 7 terabytes de tráfego, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Ao nível da rede móvel importa destacar o tráfego em 5G, a rede móvel de última geração que marcou a sua estreia em festivais de verão do MEO com cerca de 1TB de dados gerados.

O sucesso tecnológico desta primeira edição do MEO Kalorama deveu-se ao empenho de uma dezena de equipas da Altice Portugal, responsáveis pelas montagens e monitorização de todas as infraestruturas.

O MEO foi também responsável por garantir as comunicações da organização, patrocinadores, imprensa e parceiros de media. As emissões da SIC e Rádio Comercial – incluindo as emissões em direto com comentários, entrevistas, e outros conteúdos - foram suportadas pelo serviço MEO, chegando assim ao público que acompanhou o festival a partir de suas casas.