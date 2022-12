Polémicas em torno do Twitter chamaram a atenção da NASA

Temos acompanhado a polémica que Elon Musk instalou no Twitter. Contudo, este não é o seu único negócio e a NASA, que é parte de um dos projetos da SpaceX, quis garantir que a rede social não está a distrair o empresário e não está, nem vai afetar a missão que prevê o regresso do Homem à Lua.

A SpaceX é a chave de um dos projetos mais esperados da NASA.

O bilionário Elon Musk e a sua empresa espacial privada, SpaceX, são atores essenciais para as futuras missões da NASA; especificamente para a Artemis, que prevê o regresso do Homem à superfície lunar. Ora, os mais atentos poderão já ter pensado que, tendo em conta as polémicas em que o empresário está constantemente envolvido, aqueles com quem está a trabalhar poderão, eventualmente, questioná-lo sobre as suas prioridades.

Apesar de ter dito que não tinha “nenhuma” preocupação relativamente à SpaceX, o administrador da NASA, Bill Nelson, perguntou à presidente da empresa especial se acreditava que o Twitter se poderia tornar numa distração para o seu dono. A resposta foi clara e assegurou à agência que o caos que se vive, ultimamente, na rede social não desfoca Elon Musk.

Ela assegurou-me que não seria uma distração.

Disse Gwynne Shotwell, presidente e chefe de operações da SpaceX, de acordo com o The Wall Street Journal.

Já a NBC News revelou que Shotwell garantiu que a NASA “não tem nada com que se preocupar”.

Embora tenha dito que não está preocupado, a consulta feita à presidente da SpaceX poderá ser legítima, se considerarmos que a agência americana depende da empresa para o sucesso da missão Artemis, que, aliás, completou a sua primeira etapa, no domingo. O objetivo, conforme já vimos também, passa por levar astronautas à Lua, em 2025.

As próximas etapas do programa serão cruciais para atingir esse objetivo, e exigirão o sucesso da contribuição da SpaceX. A empresa espacial foi escolhida para desenvolver a nave lunar, que será baseada na nave espacial Starship,

