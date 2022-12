Artemis 1: cápsula da NASA mergulha no Oceano Pacífico

A missão Artemis 1, que tinha como objetivo testar o poderoso foguetão SLS e levar a cápsula Orion até à órbita lunar, chegou ao fim e com muito sucesso. Depois de percorrer mais de 2 milhões de quilómetros e dar várias voltas na Lua, a nave da missão não tripulada da agência espacial caiu com segurança perto da ilha de Guadalupe, na costa oeste dos EUA.

Este é um excelente tiro de partida para a humanidade voltar à Lua e estabelecer no solo do satélite uma base com presença humana permanente.

NASA: Artemis 1 está em casa

A missão Armetis 1 demorou a descolar após vários adiamentos por questões técnicas e meteorológicas. Contudo, o foguetão mais poderoso alguma vez produzido, o Space Launch System, ou simplesmente SLS levontou voo no passado dia 16 de novembro e levou a cápsula Orion para o caminho que a levaria até à Lua.

A nave da NASA, que irá levar de novo a humanidade ao solo lunar, na Artemis 3, bateu recordes, recolheu muitas imagens e dados do nossos atélite natural e chegou agora à Terra. Eram 17:40 horas e a missão Orion mergulhava nas águas do Oceano Pacífico. Posteriormente foi recolhida pela Marinha dos Estados Unidos.

A Orion está em casa.

Declarou a NASA nos seus canais de informação.

Artemis 2: Agora é pensar em levar a Orion à Lua com humanos

Embora esta primeira fase do histórico programa de retorno ao nosso satélite natural tenha sido completamente sem tripulação (existiam apenas alguns manequins dentro do habitáculo), em meados de 2025, a agência tem planos de pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua.

Antes disso ainda enviará a Artemis 1 que tem como objetivo fazes este trajeto, mas com a cápsula ocupada por humano. Apenas não vão alunar.

Para já, a NASA irá recolher a nave, estudar os dados por ela gravados para avaliar as mais diversas condições físicas e dados computacionais relacionados à trajetória da missão, para assim verificar se de facto poderá mandar algum ser humano nesta mesma cápsula.

