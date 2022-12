Elétrico da Mercedes que limpa o ar e retém as partículas dos pneus concluiu primeiro teste

Temos acompanhado uma vontade das fabricantes em fazer parte da transição elétrica e em oferecer opções mais sustentáveis, à partida. A Mercedes, por exemplo, já começou a testar o eSprinter.

Em breve, vamos poder ver o eSprinter da Mercedes a circular pelas estradas, retendo as partículas finas dos pneus e dos travões e limpando o ar. Isto, porque esta novidade da fabricante já passou a sua primeira fase de teste.

A Mercedes está a utilizar o seu veículo comercial elétrico eSprinter para desenvolver um programa que pretende contrariar a poluição proveniente dos veículos. O Sustaineer da Mercedes-Benz é um projeto que visa melhorar a qualidade do ar e reduzir o impacto ambiental dos veículos através da filtragem do ar e da captura de partículas finas emitidas pela abrasão dos pneus e dos travões.

O projeto piloto começou em agosto, em colaboração com a Austrian Post. A empresa tem vindo a cobrir duas rotas de entrega em Graz com veículos Mercedes-Benz eSprinter equipados com tecnologia de filtragem.

A tecnologia consiste num grupo de filtros de partículas finas colocados no módulo frontal e nas áreas adjacentes às rodas e travões, atuando o primeiro em conjunto com o ventilador de sucção. A inspeção revelou que não tinham sido danificados de forma alguma, depois de terem estado em funcionamento durante 6.400 km. Durante o teste, os filtros equipados com sensores de partículas finas recolheram cerca de 6.400 miligramas de pó do ar em cada um dos veículos comerciais em que foram instalados.

Desta forma, não só melhora a qualidade do ar através da utilização do fluxo de ar, como também pode filtrar partículas finas do ar exterior a baixas velocidades de condução e durante o processo de carregamento. Além disso, o veículo está equipado com um sensor de partículas finas que mede a concentração de partículas finas no ar e pode controlar o desempenho da filtração em conformidade. Os elementos de filtragem podem ser removidos e substituídos durante o serviço anual.

Explicou a Mercedes, num comunicado de imprensa.

