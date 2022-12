Men of War II revela novos campos de batalha

Com quase uma vintena de anos de vida, Men of War é um dos mais entusiasmantes jogos de estratégia em tempo real de guerra moderna e encontra-se prestes a regressar com Men of War II.

Em desenvolvimento pelos estúdios ucranianos Best Way, o jogo traz de novo a 2ª Grande Guerra Mundial como palco dos combates. Vamos ver...

A sequela do RTS Men of War, encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios ucranianos Best Way e será distribuída pela editora Fulqrum Publishing.

Recentemente revelaram um novo trailer que revela um pouco mais sobre o estado atual do desenvolvimento do jogo, e confirmando que se encontra no bom caminho.

Men of War II é, como referi, a sequela do jogo original, baseado na 2ª Guerra Mundial. Com um vasto conjunto de unidades novas (reproduzidas para retratar fielmente as reais da época), novas localizações e cenários de guerra e novos modos de jogo, Men of War II combina ação de ambas as frentes do conflito: Frente Ocidental e Oriental.

Como podem ver pelo novo trailer (ver acima), os combates de Men of War II serão extremamente frenéticos e empregando todas as unidades ao dispor. Desde unidades de infantaria aos tanques, os combates serão viscerais e os cenários de guerra não mais serão os mesmos, dado que praticamente tudo o que existe no palco de guerra, é destrutível (graças a uma versão modificada do Gem RTS Engine).

Tal como sucedeu no primeiro jogo, Men of War II traz a combate alguns dos mais sangrentos cenários da 2ª Grande Guerra Mundial, nos quais os jogadores terão ao seu dispor uma vasta quantidade de unidades com especializações diversificadas que elevarão a componente tática do jogo a outro nível.

Cada jogador adopta as suas táticas preferidas. Se quiser combates abertos de infantaria com apoio da artilharia... tudo bem. Por outro lado, se preferir o uso de emboscadas e estratégias mais elaboradas... também tudo bem. O jogo oferece uma tremenda liberdade de escolha aos jogadores, para poderem libertar o estratega militar que há em cada um deles.

A equipa ucraniana Best Way, sediada originalmente em Severodonetsk teve de sair do País devido à invasão russa e dessa forma o desenvolvimento do jogo teve de ser adiado. No entanto, este tempo extra que a equipa de desenvolvimento ganhou, não foi perdido mas sim, uma mais valia.

Com efeito, a equipa teve oportunidade de afinar o jogo e desenvolver mais conteúdos para Men of War II. Por exemplo, houve a oportunidade de desenvolver uma campanha standalone para se jogar com o Third Reich ou a criação de novas missões para serem jogadas com outras fações em jogo.

Melhorias e afinações, como Campanhas Dinâmicas e melhorias de interface foram também desenvolvidas no decorrer deste tempo e dessa forma Men of War II, quando for lançado em 2023 para PC, virá com muito mais conteúdo e afinações que o originalmente previsto.

Men of War II está previsto ser lançado para PC no decorrer do próximo ano de 2023.