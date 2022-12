Lisboa: Radares caçam um condutor a cada minuto

A utilização de radares de velocidade por parte das entidades policiais continua a ser uma prática comum. O objetivo é garantir a segurança rodoviária, punindo os infratores... e têm sido muitos!

Segundo as mais recentes informações, em Lisboa a cada minuto um condutor é apanhado em excesso de velocidade.

Radares de velocidade: multas ascendem a cerca de 31,2 milhões de euros

Voltámos a falar em Radares de Velocidade. Como já revelámos algumas vezes, o sistema de segurança rodoviária da capital integra um total de 41 dispositivos de controlo de tráfego, instalados em locais estratégicos, tendo como objetivo a diminuição da velocidade praticada nas vias e, em consequência, a redução do número de acidentes e a minimização dos seus impactos nas vítimas.

Desde o dia 1 de junho, data em que começaram a funcionar os últimos 20 radares de controlo de velocidade (há 41 no total), foram multados 230 486 ‘aceleras’, cerca de 1280 por dia ou 53 por hora. O valor das multas ascende a cerca de 31,2 milhões de euros, considerando a média dos valores cobrados pelas infrações, revela o CM.

A implementação dos novos radares como medida de segurança rodoviária foi decidida pelo anterior executivo camarário, sob a presidência de Fernando Medina (PS), num investimento total de 2,142 milhões de euros.

De acordo com o município, os novos aparelhos “são equipamentos modernos e com uma tecnologia mais atual, que possibilitam o controlo simultâneo de velocidade em várias vias e em ambos os sentidos”, enquanto os radares antigos apenas permitem controlar a velocidade numa única via.

Outra das funcionalidades é a possibilidade de o Centro de Coordenação da Mobilidade do município receber dados de tráfego em tempo real (velocidades médias, contagens de veículos com possibilidade de desagregar por tipologia de veículo, distância entre veículos para avaliar congestionamento da via), revelou a autarquia, referindo que a gestão destes radares é feita pela Polícia Municipal.

