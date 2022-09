Artemis I sofre novo contratempo. Agora é um furacão gigante que vai passar pela plataforma

Após vários adiamentos, pelos mais variados problemas, a missão Artemis I teima em não sair do chão em direção à Lua. Já sem oportunidade de sair ainda em setembro, surge agora nova contrariedade. O foguetão SLS e a nave espacial Orion estão a ser retirados da plataforma de lançamento porque o furacão IAN pode "deitar tudo a perder".

À terceira não é de vez. Como tal, apesar da NASA ter inicialmente teimado em deixar o SLS e a Orion no local de lançamento, a ameaça fez os responsáveis recuar.

O aeroporto de Tampa está fechado, as estradas da Flórida estão em colapso com a evacuação de (por enquanto) mais de 300.000 pessoas, as escolas estão a fechar. Tudo o que são atividades ao ar livre foram já suspensas e o trabalho para assegurar o maior número possível de elementos da proteção civil está em pleno andamento. Está a chegar o furacão IAN à Flórida!

Este é já o quarto furacão desta época. De acordo com o US National Hurricane Centre, a tempestade está a intensificar-se perto de Cuba e espera-se que dentro de horas se torne um grande furacão (categoria 3 ou superior). Nessa altura, os impactos começarão na parte ocidental de Cuba e, pouco depois, o ciclone rumará à península da Florida.

Ida à Lua de novo adiada

Conforme temos vindo a acompanhar, a NASA tinha planos para lançar em agosto a Artemis I. Esta será a missão não tripulada que é o primeiro passo para o regresso da humanidade à Lua. Depois de vários adiamentos por problemas técnicos, a NASA queria que a missão descolasse ainda este mês. Contudo, já não haverá lançamento em setembro a partir do Centro Espacial Kennedy.

Apesar de ser "mais um furacão", as previsões são muito sombrias. As inundações são tidas como certas, mas a verdade é que não estamos a falar de inundações normais: de acordo com Michael Lowry, poderão ser inundações como já não se vêm desde há mais de 50. Nalgumas áreas, são esperadas inundações de mais de três metros.

Portanto... não é uma boa altura para tentar colocar em órbita uma super máquina que custa milhões de dólares, com 98 metros de altura e 2.608 toneladas.

Em que ponto técnico está a Artemis I?

Segundo informações, as notícias são positivas no que toca à resolução dos problemas técnicos. Ao que parece a NASA conseguiu agora resolver os problemas de abastecimento que forçaram o cancelamento de lançamentos anteriores. Na semana passada, aparentemente completaram outro teste sem grandes problemas. No lado negativo, os atrasos acumulam-se.

O programa Artemis é um enorme puzzle tecnológico, logístico e aeroespacial. Não podemos dar um passo sem ter dado o anterior e, a cada atraso, o lançamento da Artemis III (aquele que levará "a primeira mulher e o próximo homem" à lua) acumula cada vez mais atrasos. O interesse da China em lançar a sua própria missão tripulada dissipa a possibilidade de a Artemis ser cancelada, é claro.

Afinal de contas, há uma grande quantidade de desafios geopolíticos envolvidos. Mas os custos estão a aumentar, os retornos são atrasados e a ilusão sofre.

