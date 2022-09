Desmontagem do Apple Watch Ultra confirma… é robusto, mas não é fácil reparar

A Apple ao longo dos anos tem melhorado no que toca à "montagem" da estrutura interna dos seus dispositivos. Ora por questões próprias da arquitetura escolhida, ora por pressões dos reguladores, a verdade é que o iPhone 14 foi disso um exemplo. No entanto, o mais recente produto da gama Apple Watch, o Ultra, parece ainda não estar alinhado com esta "política". Ao que parece, este gadget continua a ser um problema.

Quem o diz é a empresa que se tornou especialista em desmontar, avaliar e criticar as estruturas dos equipamentos do ponto de vista da qualidade de construção e de facilidade de reparação. O vídeo mostra o porquê.

Apple Watch Ultra: ainda terá de deixar as reparações para os profissionais

O Apple Watch Ultra foi construído para sobreviver a aventuras ao ar livre. Um duro, fabricado com materiais premium, não parece dar oportunidade a que qualquer pessoa faça uma reparação se esteve avariar. Segundo a iFixit, após ter feito um vídeo a desmontar peça por peça deste relógio, o Ultra não é significativamente mais reparável do que os seus equivalentes regulares.

Enquanto houver parafusos externos na parte de trás, vai destruir uma junta impermeabilizante se abrir essa mesma parte. E nem sequer pense em passar pela frente - é difícil evitar partir o ecrã, pelo menos sem ferramentas especiais.

Também é complicado aceder à bateria e a outros componentes. A desmontagem permite perceber bem o quanto "cresceram" os novos altifalantes no Apple Watch Ultra, em comparação com a Série 8.

A empresa refere que o facto deste equipamento trazer altifalantes para ajudar na funcionalidade Sirene, a verdade é que mesmo que nunca use a Sirene, os altifalantes vão seguramente ajudar com a qualidade da chamada e outras aplicações de áudio.

Este não é, então, o avanço na facilidade de arranjo que se viu no iPhone 14 base. Assim, se tiver uma avaria, não o deixe nas mãos de quem não sabe no que está a mexer, terá de o levar a um reparador autorizado.

Mesmo assim, a análise da iFixit é otimista, o Watch Ultra representa um caminho em direção a um novo conjunto de dispositivos mais reparáveis. Embora não seja claro se os futuros smartwatches darão esse salto, não será chocante dada a crescente pressão política sobre a indústria tecnológica para criar dispositivos de manutenção mais fácil.

