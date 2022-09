Zuckerberg já não é um dos 10 americanos mais ricos!

Enquanto estudante, Mark Zuckerberg conseguiu construir aquilo que é, hoje em dia, um verdadeiro império. No entanto, e embora se pensasse que ele já tinha fixado essa posição, o empresário já não é um dos 10 americanos mais ricos.

Esta queda é resultado da fortuna que Zuckerberg perdeu, desde o ano passado.

Conforme adiantado pela Forbes, pela primeira vez desde 2015, Mark Zuckerberg não é um dos 10 americanos mais ricos. Desde setembro de 2021, o fundador do Facebook já perdeu mais de metade da sua fortuna, cerca de 76,8 mil milhões de dólares. Esta perda provocou a queda da posição em que o empresário se encontrava, tendo deixado o 3.º lugar, dos 400 mais ricos dos Estados Unidos da América, para ocupar o 11.º.

Na lista deste ano, que se baseou no preço das ações a partir do dia 2 de setembro, Zuckerberg vale 57,7 mil milhões de dólares, sendo ultrapassado pelo herdeiro da Walmart, Jim Walton, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, e outros magnatas da tecnologia, como o antigo CEO da Microsoft, Steve Ballmer, e os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page.

Segundo a Forbes, ninguém perdeu tanto dinheiro durante o último ano como Mark Zuckerberg. A perda deveu-se, em grande parte, à queda de 57% das ações da Meta. Embora as empresas de tecnologia estejam, globalmente, a perder valor, a queda da Meta é a mais significativa.

O Facebook ganha a maior parte do seu dinheiro com publicidade, e agora já não tem esses dados. Todos esses sinais de dados desapareceram, o que basicamente significa que os anunciantes estão a ter dificuldade em dizer se uma campanha foi bem sucedida ou não.

Explicou Mark Zgutowicz, um analista da Benchmark, uma empresa de investigação e consultor de investimento, recordando a atualização da política de dados da Apple, implementado no ano passado, e que dificulta, desde aí, o rastreamento das aplicações dos utilizadores.

Além disso, a Meta tem perdido utilizadores para o TikTok, tendo anunciado a primeira queda trimestral de utilizadores diários ativos, em fevereiro.

Como recorda a Forbes, Zuckerberg tornou-se bilionário, pela primeira vez, em 2008, quatro anos após a fundação do Facebook. Aos 23 anos, era o bilionário mais jovem a conquistar essa posição, estreando-se no The Forbes 400, na 321.ª posição, com o valor de 1,5 mil milhões de dólares. Em 2011, o património líquido de Zuckerberg tinha aumentado quase 12 vezes, para 17,5 mil milhões de dólares.

