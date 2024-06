Fortinet: primeiro assistente de segurança com IA Generativa para IoT

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, anunciou um conjunto de atualizações para o seu portefólio de soluções baseadas em IA generativa com o objetivo de melhorar as operações de rede e segurança, entre as novidades está o primeiro assistente de segurança com IA generativa do setor para IoT.

O FortiAI, o assistente GenAI da Fortinet, irá apoiar e orientar as equipas de operações de segurança (SecOps) e de operações de rede (NetOps) para que possam configurar e gerir alterações na sua rede, bem como investigar e prevenir ameaças mais rapidamente. A interface intuitiva permite que as equipas, independentemente da sua experiência, se envolvam mais, utilizando a linguagem natural, isto irá colmatar eficazmente a escassez de competências do setor.

Desde o lançamento do FortiAI em 2023, a Fortinet continuou a trabalhar nos recursos de GenAI em todo o Fortinet Security Fabric, nesse sentido a empresa está a apresentar um conjunto de inovações onde se incluem:

Novos recursos de IA generativa para operações de rede Agilizar operações do Dia Zero e Dia Um Melhorar a visibilidade e a resolução de problemas do Dia Dois para vulnerabilidades de IoT

Novos recursos de IA generativa para operações de segurança Simplificar a pesquisa e a análise de ameaças

Priorizar a segurança e a privacidade de dados da IA Generativa

FortiAI: IA generativa para apoiar e agilizar operações de rede e segurança

O setor da cibersegurança enfrenta uma lacuna significativa de competências que se aproxima dos 4 milhões de profissionais. A IA generativa dá resposta a este desafio aumentando a necessidade de proficiência técnica.