Quer mapas sem ser da Google ou Apple? Conheça estas alternativas open source

No Pplware, temos uma preferência pelo software open source. Como tal, hoje trazemos 4 sugestões para quem só usa mapas Google ou Apple. Há mais mundo.

Durante anos, a maioria das pessoas habituou-se a utilizar o Google Maps ou o Apple Maps para navegar. No entanto, existe um vasto ecossistema de projetos open source que oferecem mapas completos, navegação, rotas offline e até maior privacidade.

Muitos destes serviços utilizam os dados do OpenStreetMap (OSM), um projeto colaborativo criado e atualizado por milhões de voluntários em todo o mundo, sendo atualmente uma das maiores bases de dados cartográficas abertas existentes.

Se procura uma alternativa gratuita, aberta e, em muitos casos, sem rastreamento da sua localização, estas são algumas das melhores opções.

1. OpenStreetMap

O OpenStreetMap é a base de praticamente todo o ecossistema de mapas open source. Em vez de depender de uma empresa, os mapas são construídos e atualizados por uma comunidade global de colaboradores.

O serviço permite consultar mapas, pesquisar locais e planear percursos. A grande vantagem está no facto de qualquer pessoa poder corrigir estradas, adicionar novos edifícios, percursos pedestres, ciclovias ou pontos de interesse, tornando a informação extremamente atualizada em muitas regiões.

Além do website, milhares de aplicações utilizam diariamente a sua base de dados, incluindo soluções de navegação para automóveis, bicicletas e caminhadas.

OpenStreetMap

2. Organic Maps

O Organic Maps é uma das aplicações de navegação open source mais populares da atualidade. Baseia-se nos dados do OpenStreetMap e foi desenvolvida com um forte foco na privacidade.

Os mapas podem ser descarregados para utilização totalmente offline, sendo ideal para viagens ao estrangeiro ou zonas sem cobertura móvel. Inclui navegação para automóvel, bicicleta e percursos pedestres, bem como informação sobre trilhos, transportes públicos e pontos de interesse.

Ao contrário de muitas aplicações comerciais, não apresenta publicidade, não recolhe dados pessoais nem exige criação de conta.

Organic Maps

3. OsmAnd

O OsmAnd é uma das soluções mais completas para quem pretende substituir definitivamente o Google Maps. Disponível para Android, iPhone e computadores, oferece navegação offline, mapas topográficos, curvas de nível, indicação de limites de velocidade, trilhos para caminhada, percursos de bicicleta e até navegação náutica em determinadas regiões.

O projeto é open source e permite ainda adicionar inúmeros plugins, tornando-o especialmente interessante para utilizadores mais avançados ou para quem pratica atividades ao ar livre.

Uma das suas maiores vantagens é a enorme capacidade de personalização dos mapas e da navegação.

OsmAnd

4. uMap

O uMap não pretende substituir um navegador GPS. O seu objetivo é permitir que qualquer pessoa crie mapas personalizados de forma extremamente simples.

É possível adicionar marcadores, desenhar percursos, destacar áreas, importar ficheiros GPX, KML ou GeoJSON e incorporar posteriormente o mapa num website ou blogue.

É uma ferramenta muito utilizada por escolas, associações, organizadores de eventos e até jornalistas para criar mapas interativos sem necessidade de programação. Também é totalmente open source.

uMap

Vale a pena abandonar o Google Maps?

Embora o Google Maps continue a destacar-se pela enorme base de dados comercial, fotografias, avaliações e informação em tempo real sobre trânsito, as alternativas open source evoluíram significativamente nos últimos anos.

Hoje é possível encontrar soluções que oferecem excelente navegação offline, maior respeito pela privacidade e mapas constantemente atualizados pela comunidade. Para muitos utilizadores, especialmente aqueles que valorizam software livre ou pretendem reduzir a dependência das grandes plataformas tecnológicas, estas alternativas representam uma excelente opção.