Fundo de Garantia Salarial: já pode acompanhar o processo online

O Fundo de Garantia Salarial (FGS) é um apoio destinado aos trabalhadores por conta de outrem que permite garantir o pagamento de valores em dívida, como salários, subsídios, indemnizações e outros créditos laborais, quando a empresa não consegue cumprir as suas obrigações.

Este apoio pode ser acionado em situações como a insolvência da entidade empregadora ou no âmbito de um Processo Especial de Revitalização (PER).

Para quem já apresentou um pedido ao FGS, existe agora uma forma mais simples de acompanhar todo o processo: através do Portal da Segurança Social, sem necessidade de deslocações.

O que pode fazer online?

Através da área pessoal, os trabalhadores podem:

Consultar o estado do pedido apresentado

Acompanhar a evolução do processo

Ver informações relacionadas com a análise do requerimento

Apresentar reclamações, quando necessário

A digitalização deste serviço permite um acompanhamento mais rápido e transparente, dando aos trabalhadores maior controlo sobre uma situação que, muitas vezes, surge num contexto de dificuldade financeira e incerteza laboral.

Para consultar o processo, basta aceder ao Portal da Segurança Social e entrar na sua área pessoal.