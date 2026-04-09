Fortinet: 69% das empresas admitem falta de preparação contra ciberataques

A Fortinet revelou os resultados do Security Awareness and Training Global Research Survey 2025 e os dados mostram uma realidade preocupante: 69% das organizações admitem que os seus colaboradores continuam sem conhecimentos suficientes para lidar com ciberataques.

O estudo, que recolheu a opinião de 1.850 decisores de TI e Segurança em 29 mercados, evidencia que o fator humano continua a ser uma das maiores fragilidades das empresas. Num cenário onde os ataques estão cada vez mais sofisticados, muito por culpa da utilização de inteligência artificial, apenas 40% das organizações consideram que os colaboradores estão devidamente preparados para identificar, evitar e reportar ameaças potenciadas por IA.

IA está a mudar o jogo dos ciberataques… e a formação também

Com os cibercriminosos a recorrerem cada vez mais à inteligência artificial, as empresas começam a adaptar-se. Segundo o relatório:

88% dizem que o uso de IA em ataques aumentou a consciência dos colaboradores para a importância da cibersegurança

96% já têm ou estão a implementar políticas para o uso de IA generativa

53% já formam colaboradores para utilizar estas ferramentas de forma segura

Ainda assim, há um longo caminho a percorrer. A perceção geral das lideranças considera que ontinua a existir um défice significativo na preparação interna, o que aumenta o risco de incidentes.

Ameaças externas continuam a ser o principal motor

A adoção de programas de formação em cibersegurança continua a ser impulsionada sobretudo por fatores externos:

41% apontam as ameaças externas como principal motivo

51% destacam a segurança de dados como tema prioritário

43% referem a privacidade

41% sublinham as ameaças e ferramentas baseadas em IA

Apesar das lacunas, há sinais positivos. Cerca de 67% das organizações registaram uma redução moderada ou significativa em incidentes de segurança após implementarem programas de sensibilização.

Os principais indicadores de eficácia incluem:

Redução de incidentes (53%)

Feedback dos colaboradores (52%)

Auditorias de segurança (50%)

No entanto, persiste um desalinhamento: embora 95% dos decisores acreditem que mais formação pode reduzir ciberataques, muitos admitem que os resultados ainda ficam aquém do esperado. Apenas uma minoria garante taxas de conclusão total das formações e 26% reconhecem que, mesmo conscientes, muitos colaboradores não cumprem as boas práticas.

Num contexto em constante evolução, e cada vez mais influenciado pela inteligência artificial,a Fortinet deixa um alerta claro: a formação em cibersegurança tem de deixar de ser pontual.

O futuro passa por programas contínuos, relevantes e focados na mudança de comportamento. Só assim será possível reforçar, de forma consistente, a resiliência digital das organizações.